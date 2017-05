Osvojite ulaznice za festival komedije "Osmijeh Sarajeva"

Sarajevo je od 12. maja do 20. maja prijestolnica komedije u kojoj devet pozorišnih ekipa pokazuje svoju nadarenost u okviru "Osmijeha Sarajeva".

Organizatori festivala i Klix.ba poklanjaju ulaznice za najsretnije i najbrže čitatelje. Kao i svaki put do sada, ukoliko želite uživati u jednoj od predstava, svoje podatke (ime, prezime, broj telefona i ime željene predstave) pošaljite na adresu [email protected] uz napomenu "Osmijeh Sarajeva" U ovoj nagradnoj igri osigurat ćemo vam 3x2 ulaznice za predstave od 17. maja do 20. maja, a sve predstave se odigravaju u Bosanskom kulturnom centru.17.5. - "Hotel Plaza", Narodno pozorište Mostar, 20:00 sati19.5. - "Celo telo tu me boli", Gradsko pozorište Jazavac, 20:00 sati20.5. - "Dame biraju", Altteatar, 20:00 sati