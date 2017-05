Noć crnogorskog humora: U BKC-u Urnebesna tragedija i Rambo Amadeus

Svi koji vole humor i zabavu na crnogorski način, večeras će uživati u programu festivala Osmijeh Sarajeva, kada će se predstaviti Crnogorsko narodno pozorište sa komedijom "Urnebesna tragedija" u režiji Veljka Mićunovića, nakon čega će nastupi svjetski kilo car, također Crnogorac i u Sarajevu rado viđen gost - Rambo Amadeus.

Svi koji vole humor i zabavu na crnogorski način, večeras će uživati u programu festivala Osmijeh Sarajeva, kada će se predstaviti Crnogorsko narodno pozorište sa komedijom "Urnebesna tragedija" u režiji Veljka Mićunovića, nakon čega će nastupi svjetski kilo car, također Crnogorac i u Sarajevu rado viđen gost - Rambo Amadeus.

Naizgled realistična dramska situacija, sa kojom počinje Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića, ubrzo se pretvara u puku simboliku koja kritikuje našu društvenu stvarnost iz devedesetih godina, prikazujući je kao ludnicu u kojoj mladi ispaštaju zbog grijeha starijih.



Likovi, koje pored ostalih tumače Meto Jovanovski, Mladen Nelević i Bane Popovic,svedeni su na prepoznatljive mentalitetske i društvene šablone koji, uz komične efekte u građenju dijaloga, uveliko podsjećaju na komediju apsurda.



Kako posmatrati životnu prošlost i koje posljedice ona na nas ostavlja, saznajte u tragi-komediji Crnogorskog narodnog pozorišta.



A da li je to komedija ili tragedija, možda razjasni neponovljivi Rambo Amadeus koji će po završetku predstave publiku zabavljati do kasno u noć, u sklopu Sarajevsko After party.



URNEBESNA TRAGEDIJA

Prema tekstu Dušana Kovačevića



Režija: Veljko Mićunović

Producent: Janko Ljumović

Dramaturg: Slobodan Obradović

Scenograf i kostimograf: Miodrag Tabački

Izbor muzike: Veljko Mićunović

Asistent kostimografa Lena Leković

Izvršna produkcija: Nela Otašević

Igraju: Ana Vujošević, Mladen Nelević, Vule Marković, Nada Vukčević, Branimir Popović, Branka Stanić, Meto Jovanovski, Mišo Obradović, Momo Pićurić



Ulaznice možete kupiti na kupikartu.ba i blagajni BKC-a.