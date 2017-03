Najprodavanija knjiga na Amazonu ima 266 praznih stranica

Knjiga "Zašto glasati za demokrate" (Reasons to Vote for Democrats) sa 266 praznih strana našla se na prvom mjestu Amazonove liste bestselera.

'BEST TO LEAVE THE PAGES BLANK': @michaeljknowles' new book 'Reasons to Vote for Democrats' is completely blank! pic.twitter.com/ZasbMCZedN — FOX & friends (@foxandfriends) March 9, 2017

Michael J. Knowles, diplomac na Univerzitetu Yale i dopisnik konzervativne web stranice The Daily Wire, objavio je knjigu koja sadrži samo poglavlja i biliografiju.Knjiga, koja je jasan pokušaj trolanja Demokrata, privukla je veliku pažnju na internetu i dospjela na prvo mjesto liste bestselera na Amazonu."Ono što je zaista odlično kada je riječ o ovoj knjizi je to što je možete pregledati od korice do korice za 15 do 20 sekundi", rekao je Knowles u emisiji "Fox & Friends".Knjiga završava recenzijom konzervativnog političkog analitičara Bena Shapiroa koji ju je opisao rječju "Temeljno".Knowles je rekao kako mu je trebalo mnogo vremena za istraživanje."Kada sam pogledao njihovu evidenciju razloga zbog kojih bi neko trebao glasati za njih (ekonomija, vanjska politika, građanska prava itd.) shvatio sam da je najbolje da stranice ostavim prazne", objasnio je.Slična knjiga o Republikancima debitirala je u oktobru prošle godine. Knjiga "Why Trump Deserves Trust, Respect & Admiration" (Zbog čega Donald Trump zaslužuje povjerenje, poštovanje i divljenje) autora Davida Kinga na Amazonu ima 4,4 od pet zvijezdica.