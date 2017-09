Program za djecu 57. Internacionalnog teatarskog festivala MESS, mali MESS, ove godine će biti održan u Sarajevu, Zenici, Visokom i Konjicu, a najmlađi ljubitelji i ljubiteljice teatra imat će priliku učiti i uživati u pet predstava, projekcijama animiranog filma te edukativnim radionicama.

Program za djecu 57. Internacionalnog teatarskog festivala MESS, mali MESS, ove godine će biti održan u Sarajevu, Zenici, Visokom i Konjicu, a najmlađi ljubitelji i ljubiteljice teatra imat će priliku učiti i uživati u pet predstava, projekcijama animiranog filma te edukativnim radionicama.

Program za djecu zvanično će otvoriti predstava talijanske trupe Compagnia Marionettistica Carlo Colla&Figli "Čarobni frulaš" u subotu, 30. septembra u Pozorištu mladih Sarajevo u 11 i 18 sati.



Naglašavajući da je mali MESS vanredno važan program koji ispunjava svoju misiju odgajanja budućih generacija ljudi koji će posjećivati pozorište Nihad Kreševljaković, direktor Internacionalnog teatarskog festivala MESS naveo je da pozorište edukuje djecu da razlikuju dobro i zlo.



"Segment pozorišta za mlade javnost, a nekad čak i ljudi iz struke stavljaju u drugi plan, a mi se borimo protiv toga. Mali MESS želi biti prostor u kojem djeca istražuju svijet umjetnosti, prostor koji ih podstiče na kritičko razmišljanje i koji im pruža jedno posebno estetsko iskustvo. Želimo da mali MESS bude praznik za nas i za djecu, a sve kako bismo stvorili ljepši svijet" naveo je Kreševljaković te citirao Stanislawskog koji je rekao da ne postoji suštinska razlika između teatra za djecu i odrasle osim što je dječiji teatar bitniji.



Koordinator programa mali MESS, Oliver Jović, istakao je da je dječiji program sadržajno bogatiji nego protekle godine.



"Program mali MESS nastavlja svoj razvoj i iz godine u godinu postaje sve bogatiji. Ove godine idemo u prostore koji su teatarski skoro pa nezamislivi, izlazimo iz teatarskih okvira i odlazimo tamo gdje djeca nemaju baš često priliku da gledaju predstave i to je zaista jako bitno. Nadamo se da će i država raditi na tome da što više djece uskoro dobije pristup kulturi i umjetnosti", rekao je Jović te pozvao roditelje i djecu da budu dio ovog programa.



Dramaturg Pozorišta mladih Sarajevo, Segor Hadžagić, kazao je da mali MESS sa sobom donosi relevantne sadržaje teatra za djecu iz Bosne i Hercegovini i svijeta.



"Svima nama u Pozorištu mladih Sarajevo je ekstremno drago što nastavljamo saradnju sa Festivalom MESS. Nadam se da će javnost shvatiti koliko je važno to da mi kao Pozorište mladih ne možemo sami svojim snagama održavati dječije stvaralaštvo i nadam se da ćemo konačno dobiti podršku institucija i javnosti", rekao je Hadžagić te posebno naglasio segment lutkarskog stvaralaštva koje se iz godine i godinu sve više gubi i za koji se moraju uložiti posebni napori da se revitalizira.



Najmlađi ljubitelji i ljubiteljice teatra će, u ostatku programa mali MESS, moći pogledati i predstave "Mali nauk o životinjama", autorice Maje Zećo (1. oktobar Pozorište mladih Sarajevo u 11 sati), "Tri praščića dječak zvani vjetropir" brazilskog autora Sergia Serrana (7. oktobar, Pozorište mladih Sarajevo u 11 sati) te komad "Prodani smijeh" Daria Kovačovskog (8. oktobar, BNP Zenica u 11 sati).



Predstava "Ružno pače" zagrebačkog teatra PocoLoco igrat će u Domu za nezbrinutu djecu Bjelave (4. oktobar u 10 sati) i u Roditeljskoj kući za djecu oboljelu od raka i Zavodu Mjedenica (5. oktobar u 13 i 16 sati) dok će se animirani film "Ježeva kuća" prikazati u kinu Meeting point (2. oktobar u 11:15 i 12:30), Kulturnom centru Altindag Visoko (3. oktobar u 18 sati) i Centru za kulturu-Narodni univerzitet Konjic (7. oktobar u 17 sati).



Koncert i muzička radionica "Mali Mozart na malom MESS-u" bit će održan u subotu 7. oktobra u 12 sati, a mali MESS program zvanično će zatvoriti radionica Tamare Kučinović "Od predmeta do živog bića" koja će biti održavana 6., 7. i 8. oktobra u terminima od 9 do 11 i od 12 do 15 sati.



Ulaz na sve sadržaje programa mali MESS je, kao i prethodnih godina, besplatan uz obavezno posjedovanje ulaznica koje se mogu preuzeti u festivalskom Box officeu (Maršala Tita 54/1).