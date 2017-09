Jasmin Geljo uoči okupljanja ekipe iz Audicije: Sretan sam jer opet rušimo rekorde

Na zvanično okupljanje ekipe kultne predstve "Audicija" i početak glumačkih priprema iz Toronta stiže i Jasmin Geljo, čija je uloga Mime Šiš u "Audiciji" ostavila poseban pečat.

"Ja sam jako prijatno iznenađen jer nisam mogao da vjerujem koliko me ljudi pozvalo i tražilo da im nekako obezbjedim karte za premijeru jer ih u prodaji više nema, a onda su me zvali da im potvrdim da igramo još jednu noć u Sarajevu. Tako čujem da opet rušimo rekorde koje smo držali nekada i to je jedan nevjerovatan osjećaj. Znati da ljudi žele da vas gledaju i da se za vašu predstavu karte rasporadaju mjesec dana unaprijed to je ono čemu svaki glumac teži, a mi sada u ovim godinama imamo i jednu posebnu vrstu emocije koju ćemo svi zajedno ja vjerujem uspjeti prenijeti na našu publiku. Dolazim iz Toronta, pripreme su pred nama i ovo je sada sve ono o čemu smo do sada samo pričali, dakle sve ideje postaju stvarnost i mi smo tu da ih iznesemo svako na svoj način", kazao je Geljo.



Premijera "Audicije" u Sarajevu je raspordana i to mjesec dana ranije, zato se organizatori odlučili na još jedan datum, odnosno reprizu dan kasnije.



"Audicija će se igrati još jednu noć, a to je petak 06.10.2017. Ulaznice u prodaju puštaju se danas, simbolično u 11:00 sati. Svi oni koji žele da budu dio ovog kultnog događaja, ulaznice mogu kupiti putem sistema kupikartu.ba i svim prodajnim mjestima servisa. Više informacija možete pronaći na oficijelnoj stranici Audicija.ba.