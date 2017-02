U "Agnès B. Galerie Boutique" u New Yorku otvorena je samostalna izložba mlade romske umjetnice Selme Selman, porijeklom iz Bihaća, na kojoj su prikazane slike napravljene na različitim komadima metala. Selma je ove radove stvarala od 2013. godine, a neki su još uvijek u nastajanju.

Na otvaranju izložbe umjetnica je izvela preformans "You have no idea" koji se sastoji od toga da umjetnica ponavlja ovu rečenicu sve dok ne izgubi glas.Selma pripada romskoj zajednici u BIH tako da je njen život blisko povezan sa metalnim komadima, jer je njena porodica skupljala metal kao sekundarnu sirovinu da bi preživjela. Izložba prikazuje umjetnikovo viđenje predrasuda, preživljavanja, samoemancipacije i ideje kolektivne slobode.Inače, Romi su najveća manjina u Evropi i konstantno su izloženi raznim oblicima odbacivanja i diskriminacije društva. Rom u prijevodu sa romskog jezika znači čovjek, ali ipak u većini evropskih zemalja Romi imaju pogrdno značenje. Na Balkanu Rome nazivaju Ciganima, te su često predstavljeni kao sinonim za krađu, prevare i nečistoću.Kao jednu vrstu ličnog dnevnika Selma je na komadima metala naslikala zivot njene zajednice, svoj portret, portrete majke i rođaka, ali i Mercedes-Benz kombi.Slike koje prikazuje na izložbi su intimne i prikazuju borbu njene porodice da preživi. Ljepota porodičnog života je isprepletena brutalnošću života Roma u BIH.Dio izložbe je i video "Ne gledaj ciganki u oči" koji na ironičan način pokazuje stereotipe koje ljudi imaju o Romkinjama, kao naprimjer da vas Ciganka može začarati ili pojesti ako je gledate u oči.Na izložbi su također prikazane i fotografije portreta urađene crno-bijelom tehnikom. Na fotografiji umjetnica ponosno gleda posjetitelja direktno u oči. Ideja je da se predstavi žensko tijelo pod utjecajem tradicionalnih vrijednosti, ali i modernog društva. Žene na Balkanu često imaju samo dvije mogućnosti - da budu poslušne žene ili borci za svoje ciljeve.Druge dvije fotografije nazvane "Mercedes 310" prikazuju Selmu u bijeloj haljini na prednjem sjedištu Mercedesa, jer je Mercedes često povezivn sa romskom zajednicom kao sredstvo za preživljavanje.Sve je ovo na neki način Selmina želja da kaže da želi da bude slobodna kao i sve žene, da odluči šta će raditi sa svojim životom i da ne mora da se uda ako ne želi.Selma kaže kako je htjela svojim radom razbiti predrasude koje ljudi imaju o Romima, ali da njena umjetnost nije fokusirana samo na Rome, nego na sva ljudska bića.