Lijepi grad na Bregavi u medije zadnjih godina obično dolazi zbog negativnih vijesti i političkih intriga, ali evo i jedne drugačije, pozitivna priče. Građani Stoca željni pozitivnih vidika i drugačije slike vlastitog grada organizirali su Udruženje građana Iskra i pokrenuli biblioteku, koju ova naša općina nema.

Lijepi grad na Bregavi u medije zadnjih godina obično dolazi zbog negativnih vijesti i političkih intriga, ali evo i jedne drugačije, pozitivna priče. Građani Stoca željni pozitivnih vidika i drugačije slike vlastitog grada organizirali su Udruženje građana Iskra i pokrenuli biblioteku, koju ova naša općina nema.

"Stolac kao urbana sredina postoji više od 700 godina čime se ne mogu pohvaliti ni današnji centri u našoj državi. Na žalost ta obilježja urbanosti zadnjih 25 godina nestaju iz Stoca i ideja vodilja pokretanja udruženja građana Iskra je bila vraćanje urbanih obilježja našem gradu. Biblioteka ili knjižnica je po svemu osnov po kome se neka sredina može smatrati urbanom. Naravno ne i jedini, još mnogo posla je pred nama da Stolac ponovo počne ličiti na grad koji je nekada bio, da ima stopostotnu zaposlenost, najstarije bazene u BiH, ljetno i zimsko kino pa i mnogo toga još", kaže nam Samir Zekić, predsjednik Udruženja Iskra iz Stoca, uz naglasak da je najbitnije da se vrati suživot između stanovnika različitih etničkih grupa.Već mnogo toga je urađeno za dvije godine postojanja, organizovali su koncerte, pozorišne predstave, pokrenuli košarkaški i tavla klub gdje su članovi iz svih etničkih grupa, finansijski su pomagali gradskom orkestru, mažoretkinjama, kao i sportskim klubovima u više navrata. Biblioteka bi trebala raditi po principu susreta i druženja građana Stoca, kaže nam još Zekić, nikako po konceptu razdvajanja što je još jedan od razloga iniciranja njenog rada. Za početak biblioteka će biti smještena u iznajmljenom prostoru, a zvanično otvaranje je predviđeno za 15. septembar u 11 sati."Najveći donatori knjiga do sada su Općina Centar Sarajevo, Slobodna Bosna, Zemaljski muzej, Biblioteka Sarajeva, ali nije zanemariv ni broj naslova koje su donirale fizičke osobe pa im se ovim putem još jednom zahvaljujem u ime građana Stoca i UG Iskra. Od općinske vlasti imamo obećanje da će nam ustupiti nekadašnje prostorije gradske biblioteke koje na žalost treba renovirati jer krov prokišnjava pa evo ovim putem i apel svim institucijama koje mogu pomoći u obnovi da to i učine", ističe Zekić, te navodi s ponosom da već imaju oko sedam hiljada naslova, ali da donacije još uvijek pristižu.Odaziv građana zasad nije prevelik, ali u udruženju se nadaju da će kad se biblioteka otvori on biti veći."Za pomoć pri radu imamo našu sugrađanku Suadu Ćišić Marić, bibliotekarku sa velikim iskustvom koja nam pomaže oko ustroja biblioteke i obuke naše buduće bibliotekarke. Nažalost ponovo moram istaći da novčanu pomoć za pokretanje i rad biblioteke nismo dobili ni od jedne institucije iako imamo puno obećanja, a mi kao udruženje plaćamo kiriju i režije za prostor te honorar radnici", kaže nam naš sagovornik.Udruženje građana Iskra nosi ime kao što je nosio nekad poznati fudbalski klub iz ovog lijepog grada na Bregavi."Udruženje je koncipirano da pomaže sportske i kulturne kolektive u našem gradu. Najvećim izvor prihoda su nam članarine koje nisu zanemarive jer su naš rad prepoznali građani, ali tu svako treba pomenuti i donacije naših sugrađana koji žive širom naše zemlje, ali i dijaspore i koji se uvijek odazovu našem pozivu za pomoć. Hvala im još jednom na svemu što čine za UG Iskra i naš grad Stolac. Njihovom pomoći smo kupili i dva kombija koja stavljamo besplatno na raspolaganje sportskim i kulturnim kolektivima čime im umanjujemo troškove odlaska na putovanja te tako pomažemo da nešto novca ostane u njihovim kasama", dodaje još Zekić.Udruženje Iskra ima uz biblioteku i namjeru pokretanja akcije izgradnje sportskog balona jer gradska dvorana u gradu ne zadovoljava propozicije za odigravanje utakmica stolačkih rukometašica i košarkaša."Naravno, ideja je jako mnogo ali će njihova realizacija zavisiti prvenstveno od novčane pomoći institucija i donatora kao i o susretljivosti općinskih vlasti. Interesantno je da uz rezultate koje smo postigli za ove dvije godine, a oni su zaista ogromni, još nismo pronašli zainteresiranog sponzora koji bi podržao naš rad", kaže nam na kraju predsjednik Udruženja Iskra.Ako želite pomoći angažovanim Stočanima donacijom knjigama ili na neki drugi način, potražite ih na Facebooku