Pod dirigentskog palicom Darija Vučića sinoć je u Narodnom pozorištu Sarajevo operetom "Kneginja čardaša" otvorena nova umjetnička sezona. Vučić je, na svim poslovima koje je do sada radio, bio najmlađi i njegova biografija krajnje je impresivna. Najviše uživa u poslu dirigenta i mišljenja je da je država bolja što su u njoj bolje umjetnost i kultura. Trudi se na sve načine da to i dokaže.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

"'Kneginja čardaša' je jedna zaista divna predstava koja spada u sam vrh operetnog repertoara. Opereta je inače malo 'lakši' žanr klasične muzike - veseliji, opušteniji, razdraganiji i mislim da je dobro početi jednu umjetničku sezonu tim žanrom, jer danas svima nama treba najviše opuštanja i lijepih trenutaka", rekao je Vučić.Prvi čovjek sarajevske Opere je posebnost ovog komada isticao i ranije. Opera/opereta najteže je muzičko-scensko djelo na svijetu, no Dario je imao sreću jer su njegove kolege, kao i on, veoma studiozno pristupile radu na ovoj opereti."Amri Mehić je ovo bio prvijenac u operi te je samim tim bila 'pod lupom' kako će to sve uraditi, ali za nju imam samo riječi hvale. Bilo je veoma lako raditi s njom, znala je šta hoće, imala je koncepciju i zna raditi s ljudima, a to je najvažnije u režiserskom poslu. Naravno i sve ostale kolege, solisti, hor, glumci, baletski igrači bili su veoma profesionalni i uživali su u radu. Ocjena operete je takva da veoma rado pozivam publiku da dođe i uživa", rekao je.Uz zvuke poznatih arija i dueta u taktu valcera te mađarskog čardaša "Kneginja čardaša" donosi veselu priču o zabranjenoj ljubavi između kabaretske plesačice Sylve Varescu i mladog kneza Edwina Ronalda. Ova predstava je ujedno i kritika lažnog morala i svjetonazora malograđanskog društva."Naravno, u ovoj opereti ima i toga ali ja bih, prije svega, pozvao publiku da dođe uživati u divnoj muzici i komičnim scenama. Opustite se i uživajte, nemojte tražiti paralele sa svakodnevnim životom", rekao je.Biografija Darija Vučića krajnje je impresivna, a najzanimljivija je činjenica da je na svim dosadašnjim funkcijama (šef hora Opere, dirigent, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo, v.d. direktor opere) uvijek bio najmlađi. Priznaje nam da je za njega najljepši posao na svijetu dirigent opere."Mislim da svi umjetnici imaju tu sreću da u svom poslu imaju spoj ljubavi i posla, što nije čest slučaj kod mnogih osoba. Moj radni dan nekada izgleda dosta jednostavan, a nekada jako kompleksan i dug. Kada pripremamo jednu premijeru dirigent je od početka involviran u rad. Čak od samog izbora opere ili baleta koji će biti postavljen na scenu, početnih proba, pa do premijere koja je finalni proizvod. Tu je pojedinačan rad sa solistima, horom, baletom, orkestrom, zatim postepeno spajanje svih navedenih i na kraju 'uklapanje' svega s režijom i koreografijom. Kompleksno, ali lijepo", rekao je.Podsjeća da je, inače u svijetu muzike, dirigent institucija jer bi trebao biti najšire obrazovan u polju muzike i jer je odgovoran za svaki koncert, operu, balet i projekt."Sve što je 'pod dirigentskom palicom' je vizija i koncepcija, a samim tim i odgovornost jednog dirigenta. I kod nas je dirigent 'institucija' ali naravno, kao i sve u državi, na malo nižem nivou. Mislim da ni u regiji nije prevelika razlika", rekao je.Ističe da ima mnogo projekata koji su mu dragi, a izdvojio bi operu za djecu "Ježeva kuća" kompozitora Zlatana Vaude i libretiste Jovana Aleksića na stihove Branka Ćopića koja je premijerno odigrana 2011. godine, a koja se i danas nalazi na redovnom repertoaru Narodnog pozorišta."Drago mi je što smo postavili jednu tako lijepu, veselu, živopisnu operu koju djeca jako vole i kad čujete i vidite njihove reakcije, to je nešto što vam izmami osmijeh na lice i osjećate se jako lijepo", rekao je.Ljudi, priča nam, vole operu. U Narodnom pozrištu Sarajevo svako može pronaći nešto za sebe, a Dario ne krije sreću zbog toga što imaju sve više publike - od najmlađih, preko učenika i studenata, do osoba zrelije dobi. Ističe kako Narodno pozorište Sarajevo ima svoje temelje i sigurne korake naprijed i u Operi i Baletu i Drami, ali i potrebu za boljim standardom, a samim tim i boljim i kvalitetnijim predstavama. No, tu je bitna podrška države."Davno je Platon rekao: 'Što je u državi bolja muzika, bolja će biti i država'. Ja bih to malo proširio i dodao da što je u državi bolja kultura i umjetnost, bolja će biti i država.To je tačno i mislim da to sve govori o tome koliko muzika i kultura općenito pomažu i grade jedno društvo. A odnos države prema kulturi nije baš najbolji, ima tu mnogo stvari za poboljšanje, ali o tome se može posebno i mnogo pisati", rekao je.Dalje u planu ima pripremu baletne premije "Krcko Oraščić" kompozitora P. I. Čajkovskog. Osim toga, tu su i reprize opernih predstava i nekoliko koncerata. Priča nam kako mu je neostvarena želja da diplomira i na Odsjeku za kompoziciju, a da, kada je riječ o saradnjama, želi raditi samo sa dobrim ljudima."Klasična muzika je sama po sebi sva dobra i lijepa, bilo da je nešto minijaturno ili grandiozno", rekao je Vučić.Privatno, priča nam, najviše uživa u malim stvarima. Kad nije u pozorištu vrijeme provodi s porodicom, prijateljima, a nekada i sa samim sobom jer je, ističe, veoma bitno ponekad se sam opustiti uz kafu ili knjigu.