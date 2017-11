Nakon četrdeset godina karijere proslavljena i najostvarenija srbijanska glumica Danica Maksimović otišla je u penziju, no glumom se nije prestala baviti i još uvijek radi istim tempom. Publika je pamti po brojim ulogama koje je ostvarila u svojoj dugogodišnjoj karijeri, a sve je osvojila nevjerovatnim šarmom i energijom, kao i iskrenim i spontanim osmijehom koji nije skidala s lica ni tokom razgovora za Klix.ba.

