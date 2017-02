Producent Michael de Luca u saradnji s Yoko Ono priprema dramu o njenom odnosu s Johnom Lennonom i njihovoj ljubavnoj priči. Scenarij će napisati Anthony McCarten koji je filmom "The Theory Of Everything" prenio na veliko platno život Stephena Hawkinga.

Yoko Ono (Foto: EPA)

