Ljetno kino Raiffeisen nije bilo dovoljno veliko da primi sve koji su večeras stigli na premijeru "Žabe", filma koji je u decembru prošle godine snimljen pod rediteljskom palicom Elmira Jukića. Film je, baš kao i predstava, probudio emocije publike koja nije mogla sakriti potresenost i suze.

O svom rediteljskom prvjencu nastalom prema istoimenoj kultnoj predstavi koja već deset godina puni sale širom regije i obara rekorde posjećenosti u pozorištu Elmir Jukić nije mogao mnogo govoriti."Dok sam sjedio mislio sam da ću izaći i reći nešto veliko. Sad mi se čini da je to nepotrebno. Želim iskoristiti ovu privilegiju i reći veliko hvala svima vama, a prije svega sjajnoj ekipi", kazao je Jukić.Glumac Emir Hadžihafizbegović, koji je tumačio glavni lik u filmu, uz brojne riječi zahvalnosti poželio je da se nikad i nigdje ne desi rat niti da ikad više poteče krv jer, kako je naglasio, postoje samo ljudi i neljudi, sve druge podjele su lažne.Scenarij "Žabe" potpisuju Pjer Žalica i Elmir Jukić, a produkciju Ademir Kenović i produkcijska kuća Refresh.Priča prati Zeku, bivšeg borca i bricu sa PTSP-om, koji poziva brata Bracu i prijatelja Švabu na Bajram. Namjerava da iskoristi praznično raspoloženje, te brata, kockara i alkoholičara, nagovori da se promijeni. Braco ga ne želi slušati i ne shvata priču ozbiljno. Zeko uzima britvu i prislanja je na Bracin vrat, te silom iznudi od njega obećanje da će se promijeniti. Braco bijesan odlazi, ne želeći ga više ikad vidjeti, a Švabo predlaže Zeki da posjeti psihijatra. Kad ostane sam, bez jedinog prijatelja i brata, Zeko uzima bombu. Izvjesno samoubistvo sprečava dolazak Mukija, mladića koji ide od vrata do vrata i prodaje knjige.Jedan od glavnih protagonista filma Emir Hadžihafizbegović je u ranijoj izjavi za Klix.ba rekao kako mu je uloga demobilisanog borca Zeke koji boluje od PTSP-a najteža uloga do sada, jer je u "Žabi" igrao sebe.Uloge u filmu utjelovili su Emir Hadžihafizbegović, Mirsad Tuka, Aleksandar Seksan, Moamer Kasumović, Boro Stjepanović, Vlasta Velisavljević, Mugdim Avdagić, Nermin Omić, Ilir Tafa, Alisa Čajić, Selma Alispahić i Sadžida Šetić.