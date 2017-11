Snimaju se tri nova filma "Star Wars" sage

Fanove "Star Warsa" obradovat će vijest da će se snimati čak tri nova filma u kojima će biti predstavljeni novi likovi i univerzumi.

Kreirat će ih Rian Johnson koji stoji iza novog izdanja "The Las Jedi", osmog filma u okviru sage, koji će biti u kinima u decembru. Producent filmova je Ram Bergman.



"Imali smo najbolji period života kada smo sarađivali na filmu 'The Last Jedi' sa Lucasfilmom i Disneyjem. Star Wars je najbolja moderna mitologija i sretni smo što ćemo joj doprinijeti. Jedva čekamo novu seriju filmova", rekli su u zajedničkoj izjavi Johnson i Bergman.



Predsjednica Lucasfilma Kathleen Kennedy kazala je da je Johnson kreativna snaga i da joj je najveća radost u karijeri bilo gledati nastajanje filma "The Last Jedi" od početka do kraja.



"Rian će učiniti nevjerovatne stvari s praznim platnom nove trilogije", kazala je.



Originalna franšiza ima devet filmova uključujući posljednje izdanje "Star Wars: Episode IX" koju režira JJ Abrams, a čije će premijera biti u 2019. godini.