Britanskom glumcu, scenaristi i producentu Johnu Cleeseu, koji je specijalni gost 23. Sarajevo Film Festivala, večeras je u Ljetnom kinu Raiffaisen uručeno Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. On je na sebi svojstven način nasmijao publiku i napravio komediju tokom primanja nagrade.

Direktor SFF-a Mirsad Purivatra je kazao da za svako Srce Sarajeva postoji neki razlog, a da ovo Srce Sarajeva ide nekome ko nas je učio da ironija i smijeh mogu zajedno.



"Hvala za sve suze od smijeha", kazao je Purivatra u najavi.



Hiljade okupljenih građana i posjetitelja Sarajevo Film Festivala višeminutnim, gromoglasnim aplauzom i ovacijama pozdravilo je legendarnog komičara koji je zastajao i pozdravljao publiku.



U svom stilu je prošao pored Purivatre, ali se vratio i obratio publici.



"Divno je biti večeras ovdje. Veliko mi je zadovoljstvo da sam u Sarajevu, kada mi je ponudio da budem član žirija sljedeće godine, bit će mi drago da se sljedeće godine vratim u Sarajevo. Komedija i smijeh je od ključnog značaja za vrijeme u kojem živimo", kazao je John Cleese.



Kazao je da se iznenadio kada je došao u Sarajevo i da je okružen visokim snažnim ljudima, kazali su mu da su to zaštitari.



"Onda sam shvatio da pokušavaju da spriječe da me ubiju. Istina je da imam 77 godina, da su tu da me zaštite, ali ne bi bio prvi put da neko bude ubijen u Sarajevu", kazao je Cleese u svom stilu aludirajući na Franca Ferdinanda.







Na kraju je kazao da je gladan i da je zaboravio na nagradu.



"Bio sam dirnut pričom o pokretanju Sarajevo Film Festivala. Nadam se da ste svi ponosni jer je bilo teško napraviti ništa od ničega", rekao je.



Kazao je da se voli smijati i da ga nasmijava Trump i ono što on radi.



"Ono što se dešava u Washingtonu je zanimljivo, život za komičare je postao težak jer su nam oni ukrali posao", našalio se.



Memoare je počeo pisati u 74. godini, te je kazao da će sve što se večeras desilo biti napisao u njegovim memoarima.



Podsjećamo, John Cleese se prije preuzimanja nagrade Počasno Srce Sarajeva i obraćanja okupljenima na "Metalcu" prošetao crvenim tepihom ispred Narodnog pozorišta Sarajevo.



Nakon što je Cleeseu uručeno Počasno Srce Sarajeva na Metalcu je, u sklopu Open Air program, upriličena projekcija filma "Riba zvana Wanda". Riječ je o kultnoj akcionoj komediji iz 1988. godine koju je Cleese napisao i u kojoj glumi. Film je osvojio mnogo nagrada, uključujući Oscara za najboljeg glumca i još dvije nominacije za Oscara.