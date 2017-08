Sarajevo Film Festival otvoren je projekcijom filma "Druga strana nade" Akija Kaurismäkija, a publici će se u sklopu programa "Kafa sa..." obratiti glumci ovog izvrsnog filmskog ostvarenja.

Drugi dan festivala donosi 24 projekcije i brojne filmske susrete. Pored toga što će publika imati priliku poslušati kako je nastala finska drama-komedija "Druga strana nade", moći će uživati u raznovrsnom i bogatom repertoaru.U sklopu programa Open Air večeras će u Ljetnom kinu Raiffaisen, poznatijem kao "Metalac", u 20:30 sati biti prikazan film "Niotkuda" njemačkog reditelja turskog porikjela Fatiha Akina. Ovaj film je premijerno prikazan na ovogodišnjem Cannes Film Festivalu gdje je nagrada za najbolju žensku ulogu dodijeljena glavnoj protagonistici Diani Kruger.Takmičarski program će u Narodnom pozorištu otvoriti film "Zrno" turskog režisera Semiha Kaplanoğlua.Profesor Erol Erin, stručnjak za genetiku sjemenja, živi u nedefinisanoj bliskoj budućnosti u gradu koji magnetni zidove štite od imigranata raznih profila. Iz nepoznatog razloga, poljoprivredni zasadi u gradu zapali su u genetsku krizu. Na sastanku u sjedištu korporacije Novus Vita, Erol saznaje za kolegu genetičara Cemila Akmana koji je napisao rad o cikličnim krizama koje pogađaju genetski modificirana sjemena. Kako bi ga potražio Erol kreće na put koji će ga natjerati da preispita sva svoja prethodna znanja i stavove.U okviru takmičarskog programa bit će upriličena i Gala projekcija filma "Muškarci ne plaču" bh. reditelja Alena Drljevića koji je na filmskom festivalu u Karlovim Varima nagrađen Specijalnom nagradom žirija. Ova drama , na koju je bh. reditelj Alen Drljević čekao 12 godina, govori o borbi deset ratnih veterana iz BiH, Hrvatske i Srbije s PTSP-om.Program U fokusu donosi ostvarenje "Rekvijem za gospođu J" srbijanskog režisera Bojana Vuletića koji govori o skromnoj sredovječnoj ženi i bivšoj administrativnoj službenici koja na godišnjicu smrti svog muža planira da se ubije.U multipleksu Cinema City u okviru programa Dokumentarni 1 bit će prikazani filmovi "Postoji li razlog zbog kojeg ti to ne možeš?" Aleksandra Bundala, "Intervju s ratnim zločincem" Ismara Badžića i "Vjerovanje" ukrajinskog režisera Ashota Dzhazoyana.U Cinema Cityiju će, između ostalog, biti prikazani i filmovi "Ljeto 1993" rediteljice Carle Simon, Americana (Ljubavna poezija) Ozrena Cvijetića, "Mrtve ribe" Kristijana Milića i The Books Of Knjige: Slučajevi Pravde crnogorskog reditelja Zorana Markovića.Svi oni koji nisu imali priliku sinoć pogledati film "Druga strana nade", mogu pogledati ovo filmsko ostvarenje u kinu Novi Grad.