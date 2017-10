"Ratovi zvijezda: Posljednji džedaj" (Star Wars: The Last Jedi), osmo nastavka popularne franšize, u kina stiže 15. decembra, a fanovi napokon imaju priliku pogledati dugoočekivani oficijelni trailer.

Radnja filma čiju režiju potpisuje J.J. Abrams dešava se 30 godina nakon događaja opisanih u filmu "Povrtak Džedaja" (Return of the Jedi) koji je snimljen 1983. godine.



Trailer počinje finalnom scenom iz nastavka "Sila se budi" (The Force Awakens) u kojoj se Rey (Daisy RIdley) i Luke Skywalker (Mark Hamill) na vrhu otoka napokon nađu licem u lice.



"Već sam vidio ovakvu sirovu snagu. Prije me nije uspjela uplašiti, sada jeste", kaže Luke, dok Rey nastavlja trening.



S druge strane, Kylo Ren mora odlučiti da li će uništiti brod u kojem je njegova majka Leia. Nju u jednom trenutku vidimo kako stoji u kontrolnoj sobi svemirskog broda sa zabrinutim izrazom lica.



Na kraju trailera Rey kaže Kylo Renu da treba nekoga ko će joj pokazati njeno mjesto u svemu ovome, nakon čega je Ren uzima za ruku.



Nakon osmog nastavka "Ratova zvijezda" počinje snimanje posljednjeg dijela nove trilogije koju će režirati Ron Howard.