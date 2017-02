Objavljen je trailer za film "Song to Song" režisera Terrancea Malika, u kojem glavne uloge tumače Natalie Portman, Rooney Mara, Michael Fassbender i Ryan Gosling.

Film govori o dva para u zamršenim odnosima koji tragaju za uspjehom kroz "rock'n'roll pejzaže", a u filmu će se naći Patti Smith, Lykke Li, The Black Lips, Iggy Pop, The Red Hot Chili Peppers i mnogi drugi.



Radnja filma odvija se u Austinu, u Teksasu, a Ryan glumi muzičara koji se zaljubljuje u Faye koju u filmu glumi Rooney Mara.



"Nisam znao zašto dolazim na ovu zabavu, a onda sam vidio tebe i pomislio 'evo zašto'", govori on Rooney na početku klipa.



Uloga koju tumači Gosling neodoljivo podsjeća na njegove uloge u filmovima "Blue Valentine" i "The Notebook". Zanimljivo je da u ovom filmu, kao i u "La La Land", svira klavir.



Fassbender tumači ulogu muzičkog producenta, dok je Portman konobarica koja se u njega zaljubljuje.



Film o ljubavi i muzici, na kojem oskarovac Terrence Malick radi posljednjih pet godina, u kina stiže 17. marta.