Od 23. februara tri nova filmska naslova na programu Cinema Cityja "T2 Trainspotting" je triler reditelja Oscarovca Dannya Boylea, a u glavnim ulogama su Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller.

Prvo se ukazala prilika. Zatim je stigla osveta. Prošlo je dvadeset godina. Mnogo toga se promijenilo, ali mnogo toga je ostalo potpuno isto. Mark Renton (Ewan McGregor) vraća se na jedino mjesto koje je ikada mogao zvati domom. Svi ga čekaju: Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) i Begbie (Robert Carlyle). I drugi stari prijatelji također ga čekaju: tuga, gubitak, radost, osvega, mržnja, prijateljstvo, ljubav, čežnja, strah, kajanje, samodestrukcija i smrtna opasnost. Svi su se skupili kako bi mu poželjeli dobrodošlicu. Drugi put."John Wick 2" je kriminalistički triler reditelja Chada Stahelskog, a glavne uloge tumače Keanu Reeves, Ruby Rose i Bridget Moynahan.U ovom nastavku hita iz 2014., legendarni plaćeni ubica John Wick (Keanu Reeves) prisiljen je prekinuti penziju jer njegov bivši saradnik planira preuzeti kontrolu nad klanom međunarodnih ubica. Krvna zakletva ga obavezuje da mu pomogne pa John putuje u Rim gdje se bori protiv nekolicine najsmrtonosnijih svjetskih ubica.Nakon što je raspalio svoj gnjev na kriminalce koji su mu ubili psa, penzionisani superubica John Wick uspijeva vratiti i svoj voljeni Mustang iz 1969. od ruskih mafijaša koji su ga ukrali i time pokreće spektakularnu potjeru kroz užurbane ulice New Yorka. Po povratku kući, Johnovi planovi da nastavi miran život običnog građanina padnu u vodu kada se talijanski mafijaš Santino DAntonio (Riccardo Scamarcio) pojavljuje na njegovom pragu sa zlatnim markerom primoravajući ga da vrati uslugu iz prošlosti. Po naredbi Winstona (Ian McShane), vođe tajnog udruženja ubica pod nazivom The Continental, da mora poštivati drevni kod organizacije, John nevoljko prihvaća zadatak da ubije Santinovu sestru Giannu (Claudia Gerini), nemilosrdne capo na čelu talijanskog kriminalnog sindikata Camorra."Anka" je dječiji igrani film hrvatskog reditelja Dejana Aćimovića. glavne likove u filmu tumače Eric Cantona, Cvita Viljac i Anđela Ramljak.Dječija bajka, smještena u srednjoj Evropi početkom prošlog stoljeća, ANKA je priča o djevojčici iz sirotišta koju usvaja bogata rođakinja. Nedugo nakon Ankinog dolaska otmjena rođakinja pokazuje drugo lice te razočarana i utučena Anka bježi, želeći se vratiti u sirotište. Put je dovodi do ciglane okružene visokim stablima i neobičnom prirodom. Grubih lica i velikog srca, ciglari joj daju novi privremeni dom, daju joj sobu buntovnog ciglara Brazilca, siročeta poput nje, koji je završio tu noć u zatvoru zbog kavge koju je započeo u seoskoj krčmi. U ciglani u dubini šume, s ovozemaljskim životom isprepliće se čudni, bajkoviti, svijet šumskih bića koji vide samo djeca bujne mašte.