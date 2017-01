Film "Moja tetka u Sarajevu" Gorana Kapetanovića, sarajevskog režisera s adresom u Švedskoj, osvojio je dvije nagrade na poznatoj švedskoj godišnjoj filmskoj dodjeli Guldbagge Awards, a Kapetanović je za Klix.ba rekao kako je ponosan jer je riječ o priznanju koje pokazuje kvalitet bosanskohercegovačkih glumaca.

"To je super uspjeh za tako mali budžetski film. Drago mi je i zbog Sadžide Šetić koja je osvojila nagradu Najbolja sporedna glumica, jer ta nagrada samo pokazuje kako Bosna i Hercegovina ima dobre glumce", rekao je Kapetanović dodajući kako bi više volio raditi s bosanskohercegovačkim glumcima.Kapetanović je osvojio nagradu Najbolji režiser na koju je naročito ponosan."Ponosan sam i zadovoljan što sam dobio nagradu u tako velikoj konkurenciji. To je veliko priznanje u Švedskoj i Skandinaviji, ali i korak naprijed da se rade novi filmovi", rekao je Kapetanović.Trenutno radi na dječijem avanturističkom filmu."Mijenjam žanr jer mi je dosadilo da mi govore kako uvijek radim filmove na temu rata. Ovo je bio jedan personalni portret, jedna personalna priča i ljubav prema gradu u kojem sam rođen. Trenutno radim film 'War game', to je omladinski film, jedna dječija bajka koja je kombinacija naučne fantastike i realizma", rekao je Kapetanović.Film "Moja tetka u Sarajevu" je snimljen 2016. godine, a govori o 50-godišnjem Zlatanu koji nije dolazio u Bosnu i Hercegovinu otkako ju je napustio kao izbjeglica. Ipak, njegova kćerka Anja (18) ima veliku želju upoznati svoje korijene i odlučuje doći u Sarajevo. Iako je otac pokušava zaustaviti, na kraju doputuje sa njom i tada počinje njihova potraga za identitetom i zajedničkom historijom.Film je bio nominiran za nagradu u šest kategorija, a osvojio je dvije nagrade.Na 52. dodjeli nagrada Guldbagge nagradu za najbolji film osvojio je film "Giant", najbolji scenarij osvojili su Jan Vierth i Anders Sparring, najbolja glumica je Maria Sundbom, dok je nagradu za najboljeg glumca u glavnoj ulozi osvojio Anders Mossling.