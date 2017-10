Jedanaesti Mostar Film Festival, festival filmskog glumca, od 16. do 22. novembra privući će pažnju filmske publike u našoj zemlji, ali i regiji. Dešavanja u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače, kao i u drugim festivalskim prostorima, najavljena su današnjom konferencijom za medije.

Jedanaesti Mostar Film Festival, festival filmskog glumca, od 16. do 22. novembra privući će pažnju filmske publike u našoj zemlji, ali i regiji. Dešavanja u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače, kao i u drugim festivalskim prostorima, najavljena su današnjom konferencijom za medije.

Direktor festivala Slaven Knezović je na samom početku kazao da su laureati ovogodišnjeg festivala dobitnici nagrade "Stablo ljubavi" za doprinos kinematografiji čuveni reditelj Antun Vrdoljak i veliki glumac Žarko Laušević.



"Ove godine imamo više programa nego ranije, nudimo dobrih i kvalitetnih filmova. Prikazat ćemo četrdeset filmova iz 24 zemlje. Naš glavni program je izbor recentnih filmova u našoj regiji. To su filmovi "Rudar", "Prognani pas", "Ime Dobrica, prezime nepoznato", "Mrtve ribe", "Žaba", "Kao dan nije imao ime", "Zbog tebe", "Rekvijem za gospođu J." i "The box of knjige", kazao je Slaven Knezović.



Umjetnička direktorica Maja Knezović Lasić kazala je kako su ponosni na ovogodišnji program te kako će žiri dodijeliti nagrade za najbolja ostvarenja u filmovima službenog programa, a bit će nagrađen i najbolji debitant.



"Filmovi obrađuju aktuelne teme kao što su problemi s PTSP-om, društvo u tranziciji, ratni zločini, nezadovoljni tinejdžeri i druge. Imamo i Međunarodni program nazvan 'Between the Rivers' s osam zanimljivih filmskih ostvarenja koja propituju ljudske sudbine te imaju inovativan redateljski pristup. Taj program je prava poslastica za sve ljubitelje kvalitetnog filmskog štiva koji su umorni od stereotipne holivudske produkcije i superjunaka. U dokumentarnom programu imamo priče o humantiranim udruženjima, nesretnim spletovima okolnosti, minulim vremenima i nekim novim istinama", istakla je Maja Knezović Lasić.



Knezović Lasić je kazala da je ponosna i na studentski program koji je nazvan "Hej student studentima" i tu je cilj promocija edukativnog dijela filmske umjetnosti, ali i podrška mladim autorima. Dječiji program se ove godine sveo na jedan vikend i tu su predviđene projekcije za najmlađe. Najavljena je i retrospektiva filmskih ostvarenja ovogodišnjeg laureata Antuna Vrdoljaka i to njegova ostvarenja "U gori raste zelen bor", "Glembajevi" i "H8".



Izvršni producent festivala Ognjen Džinić istakao je da ovako Mostar pomalo postaje regionalni filmski centar.



"Sa zadovoljstvom mogu najaviti da ovogodišnji festival otvara film "Žaba" Elmira Jukića. Žiri takmičarskog programa je u sastavu: predsjednik žirija bh. producent Almin Šahinović, hrvatski glumac Stjepan Perić, direktor festivala u Nišu Dejan Dabić i mladi hrvatski reditelj Ivan Leo Lemo", saopćio je Ognjen Džinić.



Kazano je da festival prevazilazi granice regiona i postaje evropski, a naglašeno je kako će na festivalu biti upriličena i svjetska festivalska premijera dokumentarnog filma "Tifa" Bakira Hadžiomerovića. Glavni akter filma Mladen Vojičić Tifa će u sklopu festivala održati prigodan koncert.



Misijana Brkić Milinković je u ime glavnog sponzora HT Eroneta kazala kako festival i ovu veliku kompaniju vežu čvrste veze još od početka. Eronet je ove godine posebno zaslužan za studentski program, tehničku podršku, ali i zabavu prve večeri festivala kada će zvanice zabavljati Jelena Rozga.