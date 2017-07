Petog dana Krajina Film Festivala uručene su nagrade "Una Sana" poznatim glumcima Senadu Bašiću i Mustafi Nadareviću.

Bašić je ovih dana boravio u Cazinu gdje je sa Mustafom Nadarevićem održao predstavu "Sjajni momci". S druge strane, boravkom u Krajini ujedno je želio dati podršku prvom filmskom festivalu u ovom dijelu BiH.



Organizatori festivala održali su prigodno druženje s Bašićem i uručili mu nagradu "Una Sana" kao prijatelju Krajine, dok je Mustafa Nadarević, inače porijeklom iz sjeverozapadnog dijela BiH, dobio nagradu kao najbolji krajiški glumac u BiH i regionu, a nagrada će mu biti uručena naknadno.



"Kultura je zadnja rupa na svirali i to je ogledalo vlasti na kraju krajeva. Koliko je kultura bitna navest ću za primjer ratnog Sarajeva kada su slate poruke u svijet, ljudi su se identificirali s njim, ali prije svega sa njegovom kulturom. Tome su pridonijeli upravo mediji i brojni kulturni radnici i zbog toga moramo podržavati kulturu u svakom obliku", rekao je Bašić.



Nagrada "Una Sana", kako su organizatori pojasnili, upućuje na najljepše rijeke ovog dijela BiH koje predstavljaju inat, ponos, štit i krila Krajine.



Danas je u sklopu Krajina Film Festivala prikazan film "Most na kraju svijeta", režisera Branka Ištvančića, snimljen po romanu "Čuvari mostova" Josipa Mlakića, kao i film "Alisin izlazak u svijet", autorice Naide Ribić.



Sutra, šestog dana Festivala bit će prikazani filmovi "The Fog of Srebrenica", režisera Samira Mehanovića te makedonski film "Golden Five", autora Gorana Trenchovskog.



Festival će trajati do 30. jula, a posljednji film koji će u Cazinu biti biti prikazan jeste biografski dokumentarac "Sredinom", posvećen bh. kantautoru Dini Merlinu, koji će, simbolično, biti uvertira u spektakularni koncert, kojeg će Dino Merlin samo dan poslije održati na Starom gradu Ostrošcu u Cazinu, dragulju među srednjovjekovnim utvrdama u Bosni i Hercegovini.