Dugoočekivani film "Bad Boys 3" ima novog scenaristu i nove probleme

Kultni akcijski filmovi Bad Boys, u kojima su glavne uloge ponijeli WIll Smith i Martin Lawrence, mogao bi imati i svoju treću franšizu. Ovaj put s drugim scenaristom.

Bad Boys 2 je prvi put prikazan prije 14 godina, a nade da bi Bad Boys 3 mogao biti snimljen već su odavno splasnule. No, to se zaista događa, a odgovornost za film ovaj put preuzima Jerry Bruckheimer.



U razgovoru za Yahoo, Bruckheimer je otkrio da film ima novog scenaristu koji već radi na scenariju. Bad Boys 3 ili Bad Boys For Life trebao je biti prikazan 2017. godine, međutim, scenarista/režiser Joe Carnahan je napustio projekt ranije ove godine.



"Mi smo radili na filmu, ne znam ni ja koliko godina, a kada smo već dosta toga uradili, ponovo je odgođeno", rekao je Bruckheimer.