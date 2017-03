"All Eyez on Me" je nadolazeća američka bigrafska drama o životu vjerovatno najpoznatijeg repera svih vremena - Tupacu Shakuru.

Film potpisuje redatelj Benny Boom, a za scenarij su odgovorni Jeremy Haft, Eddie Gonzalez i Steven Bagatourian. Djelo nosi naziv četvrog i posljednjeg albuma američkog muzičara kojeg tumači Demetrius Shipp Jr.



Pored njega, u filmu igraju Kat Graham, Lauren Cohan, Hill Harper, Danai Gurira i drugi. „All Eyez on Me“ je sniman od sredine decembra 2015., a premijer aje zakazana za 16. jun 2017. – na Tupacov 46. rođendan.



Ljubitelji Tupaca će moći svjedočiti ekranizaciji većeg dijela reperovog života, sve do ubistva 7. septembra 1996. godine.