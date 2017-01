Početkom januara 1987. godine emitovana je prva epizoda najgledanije serije u bivšoj Jugoslaviji "Bolji život". Emilija Popadić i Giga Moravac bili su kultni likovi uz koje su se ispred TV prijemnika okupljale cijele porodice, a i današnje reprize ove serije veoma su popularne širom bivše države.

Marko Nikolić i Svetlana Bojković su tumačili likove roditelja u porodici Popadić, uz Borisa Komnenića kao sina Sašu, Lidiju Vukićević kao kćerku Viki i Dragana Bjelogrlića kao najmlađe dijete - Bobu. Scenarista serije bio je Siniša Pavić."Ova moja Emilija bi sada bila mnogo blaža nego u vrijeme kada smo snimali seriju. Ne bih ga više ništa grdila", poručila je u videointervjuu za Blic Bojković.Njen kolega Nikolić kaže da često razmišlja o tome šta bi stvarno bilo sa Popadićima danas."Naša kćerka bi vjerovatno sa svojim doktorom kao i svi naši dobri doktori bila u nekom Abu Dhabiju ili negdje na zapadu. Ovaj stariji bi se eventualno zbog propalog preduzeća uvukao kod nas u veliki stan, a pitanje je da li bismo mi u tom stanu stanovali i da li bismo mogli da plaćamo troškove sa dvije penzije, kolike bi bile. Jedino mi nije jasan Boba... On bi napravio neki preokret sigurno. Bio bi neki mangaš ili bi uspio u nekom biznisu, bio producent i snimao serije i filmove", zamišlja nekadašnji Giga Moravac.Na pitanje kako bi izgledao njihov penzionerski život, Svetlana je odgovorila: "Nama se na kraju serije pojavljuje unuk"."Zamišljam unuka. On bi sada imao oko 25 godina, znači bio bi glavni potrošač naših penzija jer Srbija uglavnom živi od penzionera", dodao je Nikolić.Otkrili su i da je dijete koje je glumilo njihovo unuče bilo sin jednog od kolega te istakli da i on sada vjerovatno gleda sebe kad je bio beba s obzirom da se "Bolji život" 11. put reprizira u Srbiji."Ostala je ta misterija zašto Siniša (Pavić, scenarista) nije htio dalje da radi. Nas interesuje, a mogu misliti koliko publiku zanima šta je bilo poslije. Ja sam bio za to da se serija ne nastavlja odmah, ali sada sa ovakvom distancom, Bog dao zdravlje te smo svi na okupu, bar ova uža porodica, šta bi bilo sa tim, da li bi taj unuk povukao na strica, bilo bi zanimljivo sigurno. Mene i danas pitaju: Je li Gile, šta radi Boba? Oni i dalje misle da je on mali", ispričao je legendarni glumac.Prisjetili su se i godina u kojima se "Bolji život" snimao."Naš stan je bio studio koji je pet godina bio namješten. Iz godine u godinu kvalitet rada i uslovi su opadali. Mi smo tamo gospodski snimali u divnim uslovima, sa platama na vrijeme", kazala je Bojković, dok je njen kolega na kraju primijetio: "Više vremena sam u tih pet godina proveo sa Cecom (Svetlanom Bojković) nego sa vlastitom ženom".