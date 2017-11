U Takmičarskom programu MOFF-a, koji se ove godine održava od 16. do 22. novembra u Hrvatskom Domu herceg Stjepan Kosača, bit će prikazano devet filmova od kojih će stručni žiri odabrati najbolje glavne i sporedne glumce te nagraditi najboljeg debitanta.

U Takmičarskom programu MOFF-a, koji se ove godine održava od 16. do 22. novembra u Hrvatskom Domu herceg Stjepan Kosača, bit će prikazano devet filmova od kojih će stručni žiri odabrati najbolje glavne i sporedne glumce te nagraditi najboljeg debitanta.

Nagrađeni će kao nagradu kući ponijeti Stablo ljubavi, repliku čuvene skulpture akademskog kipara Ljupka Antunovića. Riječ je o aktuelnim filmskim ostvarenjima iz regije, o filmovima koji se bave PTSP-om, društvu u tranziciji, ratnim zločinima, nezadovoljnim tinejdžerima...Nakon svečanog otvaranje 16. novembra u 18 sati i 30 minuta predviđena je projekcija bh. filma "Žaba" u režiji Elmira Jukića. Film "Žaba" predstavlja filmsku adaptaciju istoimene kultne predstave sarajevskog Kamernog teatra 55, a originalni dramski tekst Dubravka Mihanovića u scenarij pretočili su Pjer Žalica i sam reditelj Jukić.Riječ je o ostvarenju čija je radnja smještena u brijačnicu na sami Bajram, a protagonisti su dvojica braće, PTSP-ovac brico Zeko (Emir Hadžihafizbegović) i Braco (Aleksandar Seksan), te njihov prijatelj taksista Švabo (Mirsad Tuka).Za drugi dan 11. MOFF-a najavljena su dva ostvarenja, u terminima od 20 i 22 sata, i to filmovi "Rekvijem za gospođu J" Bojana Vuletića u kojem je Mirjana Karanović ostvarila zapaženu rolu žene koja je odlučila da na godišnjicu smrti muža okonča vlastiti život samo što će joj se u tom naumu ispriječiti mnoge prepreke, te slovenački film "Rudar" rediteljice Hanne Antonine Wojcik Slak temeljen na istinitoj priči o ratnim zločinima u Drugom svjetskom ratu koji imaju odjeka u današnjici i povezani su sa Srebrenicom.Sljedeći dan na MOFF-u u okviru Takmičarskog programa predviđene su projekcije također dva filma i to svojevrsne akcione komedije "The Books of knjige: Slučajevi pravde" reditelja Zorana Markovića i lijepe i simpatične ljubavne priče "Ime: Dobrica, Prezime: Nepoznato" reditelja Srđe Penezića. Projekcije su zakazane u terminima od 20 i 22 sata u Velikoj dvorani Hrvatskog Doma herceg Stjepan Kosača.U nedjelju 19. novembra na rasporedu su još dva filma: makedonski "Kada dan nije imao ime" za koji je scenarij pisala Elma Tataragić, bh. scenaristkinja koja stoji iza ostvarenja Aide Begić "Snijeg"; film je baziran na istinitom događaju o ubistvu tinejdžera kraj jednog makedonskog jezera, te svojevrsna romantična komedija hrvatsko reditelja Anđela Jurksa "Zbog tebe" koju krasi iznimno velika i kvalitetna glumačka ekipa: Leona Paraminski, Nataša Janjić, Jasna Bilušić, Damir Urban, Ivan Šarić, Marko Cindrić, Anđelo Jurkas...Peti dan 11. MOFF-a u Takmičarskom programu donosi samo jedan film, "Prokleti pas" reditelja Dragana Pešikana, koji govori o čudnovatoj situaciji u kojoj se nađu tri djevojke nakon što udome psa.Za zatvarenje Takmičarskog programa programeri su ostavili film "Mrtve ribe" Kristijana Milića koji je pak neoficijelnom projekcijom otvorio prošlogodišnju filmsku smotru u gradu na Neretvi. Riječ je o filmu mozaične strukture radnjom smještenom u dva dana u jednom hercegovačkom gradiću.Ovih devet filmova daju sasvim dovoljno razloga da ove godine ispratite Takmičarski program 11. Mostar Film Festivala.