Žitarice, čedar sir, riža, višnje ili kelj pomažu u borbi protiv nesanice

Milioni ljudi širom svijeta suočavaju se s nesanicom, a pored stresa i svakodnevnih problema, veliki uzročnik nespavanja je i nepravilna ishrana. Iako stručnjaci preporučuju da nije dobro jesti dva, tri sata prije odlaska u krevet, ipak postoje namirnice koje vam mogu pomoći da lakše zaspite.

Prema istraživanjima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, jedna od tri osobe na svijetu ne spavaju dovoljno. Mnogi su navikli noćne nesanice zamijeniti za nekoliko sati spavanja tokom dana, ali to ne ublažava osjećaj umora.



Obrok prije spavanja itekako može pomoći u borbi protiv nesanice, savjetuje Michael Grandner, direktor Univerziteta u Arizoni koji se bavi istraživanjem o spavanju i zdravlju.



Ukoliko idete na spavanje glavni, postoji velika vjerovatnoća kako ćete se probuditi umorni. Slično će se desiti i ukoliko uzmete obilan obrok prije spavanja. Međutim, ukoliko od određenih namirnica kombinirate obrok od oko 150 kalorija, mogli biste spavati kao beba.



Mala zdjela žitarica s jogurtom jako je efektivna za miran i dug san. Također, uspavati vas može i nekoliko komada čedar sira prije odlaska u krevet.



Prema istraživanju evropskog magazina Journal of Nutrition, ljudi koji ujutru i navečer prije spavanja popiju čašu prirodnog, gustog soka od višnje, spavaju do 40 minuta duže od ostalih ljudi.



Kako biste se naspavali, češće praktikujte večerati skuhanu jasmin rižu s povrćem. Kelj pripremljen s bijelim lukom uz supu ili pastu, također će ublažiti nesanicu.



Važno je znati i kako sve ove namirnice imaju pozitivne efekte na miran san bilo da ih jedete tokom dana ili večeri.