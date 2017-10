Zavod za javno zdravstvo FBiH predstavio je u Mostaru Vodič i smjernice za prevenciju, tretman i nadzor kardiovaskularnih bolesti u timovima porodične medicine u Federaciji BiH. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u našoj zemlji, posebno ljudi mlađe dobi.

Davor Pehar, direktor Zavod za javno zdravstvo FBiH u uvodu je kazao kako je pri kraju projekat koji je pokrenut u saradnji sa Švicarskom vladom i Svjetskom zdravstvenom organizacijom.



"Ovaj projekat treba biti početak promjene odnosa prema promociji zdravih stilova života, što je svijet davno prepoznao. Promjenom stilova života direktno utičemo na broj oboljelih i umrlih od hroničnih, nezaraznih bolesti. Te aktivnosti su najefikacije i najjeftinije u smanjenju broja oboljelih, ali i broja umrlih. Zemlje svijeta koje su dugo u ovakvim projektima polučile su sjajan rezultat, te i nas motivisale da da uđemo u njegovu realizaciju", kazao je direktor Pehar.



Zavod za javno zdravstvo FBiH u saradnji sa brojnim stručnjacima izradio je set vodiča za timove porodične medicine, a ti vodiči su pisana pravila kako postupati s faktorima rizika koji dovode do kardiovaskularnih bolesti. Predviđeni rizici su: dijabetes, hipertenzija, pušenje, gojaznost, unos soli, fizička neaktivnost...



"Ovako dajemo alat u ruke timovima porodične medicine da na jedan uniforman način na svim dijelovima Federacije BiH postupaju sa svojim pacijentima kako bi postigli konačni cilj – kvalitetniji, duži i zdraviji život svih nas", kazao je još Davor Pehar, naglasivši da se projekat Svjetske zdravstvene organizacije odnosi na cijelu našu zemlju.



Pehar je kazao kako su trendovi ovih oboljenja kod nas jako negativni, te je kazao da je 500 ljudi na 100 hiljada stanovnika godišnje (svaki 200. stanovnik) kod nas umire od kardiovaskularnih bolesti, a da su zemlje koje su provele slične projekte spustile stopu na 150.



Dr. Boris Rebac, menadžer projekta pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ureda u BiH, kazao je kako je ovaj projekat uglavnom finansiran od Švicarske organizacije za razvoj. Projekat traje pet godina i njegova ukupna vrijednost je oko četiri miliona dolara.



"Ovo je značajan dio projekta u kojem mi pokušavamo poboljšati menadžment na nivou porodične medicine u BiH i zapravo cilj je pržiti ljudima koji rade u timovima porodične medicine dodatnu kontinuiranu profesionalnu obuku u upravljanju i menadžiranji rizika. U prvom redu se to odnosi na kardiovaskularne bolestima, jer su one vodeći uzrok smrtnosti u našoj zemlji, posebno rane smrtnosti mlađih ljudi, najviše muškaraca“, kazao je Boris Rebac.



Uz vodiče izrađeni su i propagandni materijali za pacijente, ali i opću populaciju.