Koja je četkica bolja, klasična ili električna?

Iako neka ispitivanja pokazuju da ljudi koji su vješti u korištenju električne četkice mogu ukloniti više naslaga od onih koji se koriste ručnim četkicama, Thomas Wolf iz Udruge njemačkih stomatologa je mišljenja kako razlika i nije toliko velika da bi stomatolozi preporučili isključivo električne.

Iako neka ispitivanja pokazuju da ljudi koji su vješti u korištenju električne četkice mogu ukloniti više naslaga od onih koji se koriste ručnim četkicama, Thomas Wolf iz Udruge njemačkih stomatologa je mišljenja kako razlika i nije toliko velika da bi stomatolozi preporučili isključivo električne.

"Niko ne može micati rukom 30.000 puta u minuti, brzinom kojom vibrira električna četkica za zube, no to ne znači da su takve četkice uvijek bolji izbor od ručnih", ističe njemački stomatolog.



On objašnjava kako je mehaničko uklanjanje zubnog plaka najvažnije, te dodaje kako se sve zapravo svodi na to koliko netko dobro koristi svoju četkicu za zube, neovisno o tome je li električna ili ne.



"Najvažnije je očistiti sve zube sa svih strana, a nije naodmet ni kasnije četkicom protrljati jezik nekoliko puta", zaključuje Wolf.



Učinkovita tehnika četkanja podrazumijeva da četkicu treba držati pod kutom od 45 stupnjeva, pola na zubnom mesu, pola na zubu i kružnim pokretima malim pritiskom prati zub po zub.



No, treba voditi računa o tome da su vlakna četkice što mekša i glava četkice dovoljno mala da se uspije doprijeti i do zadnjih zuba sa stražnje strane. Električna četkica preporučuje se svim pacijentima koji nemaju strpljenja za "dugotrajno" četkanje i kojima je pranje stražnjih zuba otežano zbog njihova udaljenog položaja u ustima. Prednost električne četkice je i "oralni tuš" kojim se vrlo učinkovito čiste interdentalni prostori, a mana joj je visoka cijena.