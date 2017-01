Samir Bečić iz Ključa već 17 godina živi u SAD-u gdje je postao fitness trener o kojem priča cijeli svijet. Njegove savjete slušaju kongresmeni, senatori, bivši predsjednici država svijeta, a trenirao je i Chucka Norrisa.

Samir Bečić iz Ključa već 17 godina živi u SAD-u gdje je postao fitness trener o kojem priča cijeli svijet. Njegove savjete slušaju kongresmeni, senatori, bivši predsjednici država svijeta, a trenirao je i Chucka Norrisa.

Preventivna terapija protiv depresije

Fokus na budućnosti

Najfit državnici

Jači i energičniji

Opušta se uz Ramsteina

Ključani s mnogo ponosa govore o svom sugrađaninu za kojeg kažu da je ostao isti bez obzira na popularnost koju je stekao. U razgovoru za Klix.ba Bečić kaže kako se sportom počeo baviti još u ranoj mladosti, te je sa 13 godina radio po 100 sklekova."U Minhenu sam trenirao kick-box, thai-box i fitness, ali tek dolaskom u Ameriku se počinjem ozbiljno baviti fitnessom. Amerika me je oduvijek fascinirala, a fitness me privlačio jer unapređuje mentalno i fizičko zdravlje i nema te negativne efekte kao što ima boks. Fitness i zdrav način života pomaže ljudima da postanu svršena verzija svog tijela - fizički i mentalno", rekao je Bečić.Istakao je kako smatra da svako ko želi biti uspješan u svojoj karijeri u 21. vijeku treba živjeti zdravim životom i biti fizički aktivan."Zdravim načinom života možete izbjeći ili bolje kontrolisati između 60 i 70 posto bolesti. Također, živite između osam i 12 godina duže, a još važnija činjenica je da i u dubokoj starosti izgledate mlađe te imate više elana i volje za životom", kazao je.Podsjetio je kako pretilost postaje svjetski problem koji loše utječe na zdravlje, ekonomiju, odbrambenu spremnost, kreativnost, disciplinu i mladi naraštaj koji je budućnost svake zemlje. Pojašnjava kako je fitness jedna od najboljih preventivnih terapija protiv depresije, te da su ga sve pozitivne karakteristike ovog sporta dodatno motivirale da izabere fitness kao karijeru."Mnoge holivudske zvijezde, političari i biznismeni podržavaju moj rad ali najviše me raduje podrška građana. Važna mi je ta podrška jer je ona ona ogledalo moje efikasnosti. Čovjek u životu ne može postići sve sam. Iza svega stoje moji timovi koji su naporno radili kao i ja. Zahvalan sam Americi koja me je primila kao da sam tu rođen. To je najmoćnija zemlja u svijetu zato što je pozitivna prema ljudima koji hoće da je naprave uspješnijom", rekao Bečić.Na pitanje da li misli da bi bio jednako uspješan u svojoj karijeri da je ostao u BiH, Bečić kaže kako je sve moguće kada se spoje disciplina, znanje, vizija i odlučnost, samo što u zemlji poput BiH treba imati sve to u većoj količini nego u industrijskim zemljama."Političari u BiH, ali i svi građani trebaju raditi na tome da BiH postane mjesto gdje mladi ljudi imaju perspektivu i mogućnost za uspješnu karijeru. To se ne može postići ako je glavni izgovor da su svi političari korumpirani. Ko ih je birao?! Ti političari su odrasli sa biračima i postavlja se pitanje ko ih je naučio da budu korumpirani?! Fokus treba biti na budućnosti, a ne na prošlost. Samo one političare koje imaju rezultate treba ponovo birati i vjerovati u njih da bi dobili motivaciju za još veće uspjehe. Tako se stvara jedna nova politička struktura a istovremeno se motiviše postojeća da više rade za dobrobit birača. Ipak, to nije dovoljno zato što političari nisu čarobnjaci koji mogu riješiti sve probleme. Društvo u cjelini treba da postane više fokusirano na uspjeh", istakao je Bečić.Forbes magazin objavio je listu na kojoj su sve zemlje svijeta poredane po broju pretilih osoba. BiH se nalazi na 72. mjestu sa 54 posto osoba koje imaju prekomjernu težinu. Bečić kaže kako su Bosanci i Hercegovci u boljoj formi nego Amerikanci."Amerika je jedna od najpretilijih zemalja u svijetu ali je istovremeno zemlja sa najviše medalja na olimpijskim igrama. U Americi imate preko 30 miliona ljudi koji se aktivno bave fitnessom. S fizičkom aktivnošću, zdravom ishranom i pozitivnim razmišljanjem, bolesti kao što su srčane, visok pritisak i holesterol, neke vrste raka, dijabetes tipa 2, bolovi u leđima, depresija, nesanica i mnoge druge, mogu se bolje kontrolisati ili u potpunosti nestati", savjetuje Bečić.Već godinama radi na projektu podizanja svijesti o pretilosti i svojim primjerom se trudi pokazati da je sve moguće promijeniti trudom i radom. Projekat se zove HealthFitnessRevolution.com i svake godine imaju listu "Najfit državnika svijeta", te se nalaze odmah iza Forbesa po utjecaju."Više od 10.000 svjetskih medija je objavilo moje liste koje se mijenjaju svake godine. Na njima su političari, milijarderi, vjerski lideri, sportisti, glumci, pjevači, TV voditelji itd. Ovim listama želimo motivirati najutjecajnije osobe da promovišu zdrav život. Da biste bili na listi, treba da promovirate zdrav život a ne samo da budete fizički aktivni i hranite se zdravo", kazao je.Njegova definicija zdravoga života je fizička aktivnost, zdrava ishrana, socijalni, mentalni i spiritualni balans; čitanje, druženje sa pozitivnim ljudima, pozitivan način razmišljanja, relaksacija, te slušanje klasične muzike."Nije se lako prilagoditi redovnom treningu i zdravoj ishrani. Da je lako, onda bi svi bili fit. Ali je mnogo lakše nego što većina ljudi misli. Postepeno se tijelo privikava na vježbanje i zdravu hranu do te mjere da se poslije svakoga treninga i zdravoga obroka osjećate jačim, energičnijim i imate više samopouzdanja", rekao je.Jedan od najpoznatijih trenera svijeta ističe kako ni njemu nije uvijek lako, te se ponekad u večernjim satima kada je umoran zapita "čemu sve?", ali čim ustane ujutro ponovo se vrati želja za promoviranjem istinitog zdravlja."Vjerujem u svoju viziju zato što sam stotinu puta bio svjedok pozitivnoj transformaciji ljudskih života. Efekti zdravoga života su toliko moćni da bih savjetovao svakom Bosancu i Hercegovcu da mu to, uz porodicu i ljubav prema domovini, bude prioritet. Jedna mala država kao sto je BiH treba bi institucionalno promovirati fitness i zdravu hranu. Fitness pomaže u sticanju discipline, fokusiraju, kreativnosti, povećava energiju, odlučnost, pozitivno razmišljanje i razvija takmičarski duh. Sve to direktno utiče na ekonomiju, odbrambenu moć i mlađi naraštaj koji je budućnost svake uspješne zemlje", smatra Bečić.Trenutno radi na prvoj knjizi koja će biti dostupna u oktobru, te putuje na relaciji Los Angeles-New York-Houston. Također, priprema prvi TV show. U slobodno vrijeme voli čitati, slušati klasičnu muziku, obilaziti muzeje ići u kino, ali se opušta i slušajući grupu Ramstein."Provodim mnogo vremena sa sinom Aresom Maxom i sada više sa suprugom Dijanom koja je bila veoma zauzeta sa školom. Moja supruga je magistrirala arhitekturu s titulom summa cum laude, a njen diplomski rad je bio Sarajevski tunel koji je osvojio prvo mjesto na takmičenju", rekao je.Nije zaboravio svoju rodnu grudu i redovno dolazi u BiH kada mu obaveze dozvoljavaju."Kad sam u Ključu volim da se opustim pored Sane u jednom restoranu ili da se vozim po Bravskom polju. Dođem često i u Sarajevu gdje se osjećam kao kod kuće", rekao je Bečić.Rad ovog popularnog Ključana možete pratiti putem Facebooka ili zvanične web stranice.