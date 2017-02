Južnokoreanke će prve premašiti očekivanu prosječnu životnu dob od 90 godina

Znanstvenici s Imperial College London analizirali su sa stručnjacima Svjetske zdravstvene organizacije podatke iz 35 visoko razvijenih država i zemalja u razvoju kako bi predvidjeli kako će se mijenjati očekivano trajanje života do 2030.

Prema rezultatima istraživanja objavljenima u stručnom medicinskom časopisu Lancet djevojčice rođene u Južnoj Koreji 2030., prema očekivanjima, živjet će najduže odnosno prosječno 90,8 godina dok će dječaci rođeni u toj godini u Južnoj Koreji živjeti prosječno 84,1 godine što je među najvišim na svijetu, prenosi Hina.



Voditelj istraživanja Majid Ezzati kaže da su znanstvenici nekad vjerovali da je prosječnu životnu dob od 90 godina nemoguće ostvariti no da njihovo istraživanje pokazuje da to više nije slučaj.



"Ne vjerujem da je na vidiku gornja granica očekivanog životnog vijeka, ako uopće postoji", kaže Ezzati. On objašnjava južnokorejsku dugovječnost mogućim faktorima poput kvalitetne prehrane u djetinjstvu, niskog krvnog tlaka, malog broja pušača, pristupačnosti kvalitetne zdravstvene zaštite i napretka zdravstvenih spoznaja i tehnologije.



Istraživanje pokazuje da će do 2030. SAD imati najkraći očekivani životni vijek među visoko razvijenim zemljama te će se izjednačiti sa srednje razvijenim zemljama poput Meksika i Hrvatske i prosječni očekivani životni vijek za te tri zemlje iznosit će 83,3 godine za žene i 79,5 za muškarce.



Japan, u kojem danas žive najdugovječnije žene jedna je od zemalja u kojem će se najsporije povećavati očekivano trajanje života do 2030. Isti će biti slučaj, osim za SAD ili Hrvatsku, i sa zemljama poput Švedske, Grčke, Makedonije ili Srbije.



U Evropi Francuskinje i Šveđani najduže će živjeti - Francuskinje prosječno 88,6 godina a Šveđani prosječno 84,1 godinu. Ezzati kaže kako rezultati istraživanja pokazuju da zemlje moraju pažljivo planirati kako se nositi sa starenjem stanovništva, uključujući rješavanje pitanja mirovina, dobi za umirovljenje i zdravstvene zaštite.