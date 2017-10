Joga je svjesno djelovanje na vlastitom umnom i fizičkom napretku, ali i odnosu čovjeka prema okruženju, drugim ljudima, prirodi... Da jogom čovjek postaje svjesniji svake pore svog postojanja naučili smo od profesionalnog instruktora joge Darela Kapetanovića, kroz njegovo vježbanje s grupom u prirodi.

Joga je svjesno djelovanje na vlastitom umnom i fizičkom napretku, ali i odnosu čovjeka prema okruženju, drugim ljudima, prirodi... Da jogom čovjek postaje svjesniji svake pore svog postojanja naučili smo od profesionalnog instruktora joge Darela Kapetanovića, kroz njegovo vježbanje s grupom u prirodi.

Dešavanje je organizovano kao najava Sajma za poboljšanja kvalitete života Good Life, a Kapetanović nam je jogu i predstavio kao najbolji način stvaranja boljeg čovjeka i ispravljanja njegovih nedostataka.



"Najjednostavnije, joga je nauka ispravnog življenja, sistem rada na sebi te mijenjanje nekih lošijih navika u neke pozitivne. Ona djeluje na sve aspekte ljudskog života od emocionalnih, fizičkih, psihičkih, duhovnih. Joga je sistem ili alat za postizanje ravnoteže između tijela, uma i osjetila, a to se postiže pomoću disanja, bioenergije, fizičkim i mentalnim vježbama", objašnjava nam Darel dok se priprema za sesiju joge u mostarskom parku Zrinjevac.



Iako mnogi jogu smatraju indijskom vještinom ona je postojala mnogo prije Indije, a datira još od prastarih napisa na sanskrtu, tekstovima starih Veda.



"Joga nema nikakve veze s Indijom, to je sistem koji je dat čovječanstvu. Konkretno, ja sam do joge došao zbog nekih svojih zdravstvenih problema, kad sam čvrsto odlučio da radim na sebi. Spontano sam došao do sistema joge, nakon svog studija u Sarajevu kad sam krenuo na magistarski u Turskoj. Tamo sam upoznao originalni joga sistem i nastavio da radim na Joga akademiji", prisjeća se svog puta do ove drevne vještine, današnji joga majstor.



Darel je kasnije postao predstavnik Joga akademija za našu zemlju, čime se sada bavi.



"Joga polazi od opažanja disanja, kretanja, rada tijela, s vremenom čovjek dobija bolju percepciju sve suptilnijih procesa koji se dešavaju u njemu. Tako raste svijest o sebi, a sama joga se smatra umjetnošću buđenja svijesti", priča nam Darel i navodi svoje konkretne primjere kako je ulazeći u jogu savladavao strahove, dobijao veće samopouzdanje i jačao svoju ličnost.



Današnji život dovodi čovjeka u stanja čestih unutrašnji debalansa, tijela i duha. Čovjek greškom onda obično primjenjuje brza rješenja.



"Debalans stvara naboj unutar tijela, čovjek se želi riješiti viška energije, a brza rješenja su teretana, fitness ili nešto slično. Joga je naprotiv prirodan način rješavanja debalansa. Kod fitnessa ako radimo ogromne težine, mišići traže i ogromnu količinu kisika, zbog toga brže dišemo, brže nam radi srce, pluća napornije. Niko ne razmišlja da sve ima vijek trajanja, pa i ljudsko tijelo. Joga to reguliše na jedan prirodan način te dovodi do opšteg balansa svih energija unutra tijela, ali i razumjevanja tih procesa", pojasnio nam je naš sagovornik.



Stres je najveći ubica savremenog čovjeka, s njim i konvencionalna medicina ima dosta problema, kaže nam Darel, dok se joga s njim najbolje nosi.



"Joga se vremenom nametnula kao najbolje alternativno rješenje problema modernog čovjeka. Ako osjećamo ugodnost u našem fizičkom obliku, onda ćemo osjećati i umno jer sve je povezano. Ako imamo mentalne probleme, to se odrazi i na naše tijelo. Joga najbolje pomiruje te dvije krajnosti", kaže nam Kapetanović.



Kapetanović smatra kako joga u našoj zemlji još uvijek nije predstavljena u najboljem svijetlu, ljudi je doživljavaju stranom, dovode je u veze s religijom, teško prihvaćaju da je to najbolji sistem rada na samom sebi.



"Protiv predrasuda se ne treba niti boriti, one dođu i prođu. Ja pozivam ljude da nam se pridruže ovako kad budemo mi ili neka druga grupe na javnim mjestima, parkovima, trgovima i nek probaju. Nek dođu u naš joga studio, uvijek je prva sesija besplatna. Tako se najbolje vidi šta je joga, a šta nije i predrasude brzo budu razbijene", kaže nam Darel.



Darel nam je na kraju kazao da su za početnika najbolje disajne tehnike koje su i po medicinskim istraživanjima najveće beneficije joge. Disajne vježbe aktivno djeluju na stres, blokiraju dijafragmu i uravnotežuju čovjeka.



"Ako usporimo i uravnotežimo disanje uravnotežili smo emocije, ako uravnotežimo emocije time uravnotežimo um. Uravnoteženi um djeluje i na uravnoteženje tijela, sve je povezano", kazao nam je na kraju.