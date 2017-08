Dijete sa smanjenim unosom masti povećavaju rizik od prijevremene smrti

Foto: Pixabay

Dijete s niskim unosom masti mogu povćati rizik od prijevremene smrti za 13 posto, pokazala je studija pod nazivom PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology).

Dijete s niskim unosom masti mogu povćati rizik od prijevremene smrti za 13 posto, pokazala je studija pod nazivom PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology).

Istraživanje provedeno među 135.000 ispitanika pokazalo je da su oni koji su reducirali unos masti živjeli kraće nego oni koji su konzumirali puter, sir i meso. To je suprotno savjetima da se smanji unos masti, jer visok nivo holesterola povećava rizik od srčanih bolesti.



Međutim, osobe koje izbjegavaju unošenje masti nadomještaju to unosom ugljikohidrata i tako ne unose ostale važne sastojke.



Istraživanje koje su proveli naučnici u Kanadi obuhvatilo je osobe iz 18 različitih zemalja svijeta i pokazalo da smanjen unos zasićenih masti povećava rizik od prijevremene smrti za 13 posto, dok konzumiranje svih masti smanjuje ranu stopu smrtnosti i do 23 posto.



Glavni istraživač Mahshid Dehghan u izjavi za naučni magazin Lancet rekao je da svako ko unosi 60 posto kalorija iz ugljikohidrata ima visok rizik od prijevremene smrti.