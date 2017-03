Udruženje sport i zdravlje Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nastavlja realizaciju projekta "Borba protiv pretilosti djece u osnovnim školama KS".

Stručni tim, predvođen profesorom na Fakultetu tjelesnog odgoja i sporta i članom ovog udruženja Erolom Kovačevićem uz pomoć savremenog instrumetarija vrši analizu tjelesne strukture učenika petih razreda.



"U ovoj fazi testiramo jednu generaciju dječaka i djevojčica. Uz pomoć instrumentarija pod nazivom 'In body' utvrđujemo strukturu tijela djece, a dobivene egzaktne podatke uporedit ćemo sa rezultatima studije o pretilosti djece koja je urađena u školama početkom ove godine. Preciznije, dobijamo konkretne pokazatelje o količini potkožnog masnog tkiva i mišićne mase kod djece te utvrđujemo trendove njihovog rasta i razvoja", objasnio je Kovačević.



Prema njegovim riječima, prvi rezultati mjerenja u principu se poklapaju sa rezultatima istraživanja s početka godine, koja su vršena u svim osnovnim školama, a prema kojima 50 posto osnovaca ima poremećen indeks tjelesne mase. Naglasio je da u testiranju učestvuju samo učenici čiji su roditelji dali svoju saglasnost za to.



"Cilj je i da se kroz četverogodišnji ciklus praćenja ove generacije učenika obuhvaćene projektom, utvrdi i to da li mjere koje se poduzimaju u borbi protiv pretilosti kroz obrazovni sistem daju rezultate", dodao je Kovačević.



Mjerenja varijabli tjelesne strukture počelo je jučer u prostorijama Gimnazije Obala, za učenike osnovnih škola iz općina Centar i Stari Grad, dok će za učenike sa područja drugih općina mjesta održavanja mjerenja naknadno utvrditi Ministarstvo.



Nakon završenog testiranja, učenici će dobiti izvještaj sa navedenim parametrima i slikovitim prikazom stanja njihove konstitucije, kao i sa elemetarnim preporukama za poduzimanje daljih aktivnosti vezanih za prehranu i tjelesnu aktivnost. Izvještaj će biti dostavljen i resornom kantonalnom ministarstvu.