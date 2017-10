Članice Udruženja za borbu protiv raka dojke i drugih malignih oboljenja "Biser" Goražde ponovo su ukazale na potrebu preventivnih pregleda, dijeleći ružičaste vrpce sugrađanima na mostu "Alije Izetbegović" u Goraždu.

Članice Udruženja za borbu protiv raka dojke i drugih malignih oboljenja "Biser" Goražde ponovo su ukazale na potrebu preventivnih pregleda, dijeleći ružičaste vrpce sugrađanima na mostu "Alije Izetbegović" u Goraždu.

"Izašle smo da uz Dan ružičaste vrpce da animiramo naše sugrađane da idu redovno na preglede. Nošenje vrpce je jedan znak podrške oboljelim ali i način da skrenemo pažnju na potrebu samopregleda i pregleda. Dijelili smo vrpce, promotivne materijale i balone za najmlađe", kaže Mersiha Nogo Pecikoza, iz Udruženja "Biser".



Tokom oktobra koji se obilježava kao mjesec borbe protiv raka dojke članice "Bisera" provode niz aktivnosti kako bi animirale sugrađane da više znaju o ovoj bolesti.



"Suština je da što više građana aktiviramo da misle na sebe i svoje zdravlje i da idu na pregled. Ljudi su prepoznali naš trud i našu želju da pomognemo svima koji trebaju pomoć ali i da utičemo na sve koji mogu spriječiti bolest da to učine. Toliko nam je sugrađana dalo podršku danas a i uvijek. Biser se mora zahvaliti prim.dr. Mesudu Šehiću koji je prepoznao aktivnosti udruženje i ponudio svoj doprinos sa 10 besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki za one koje mi odaberemo, naše članice. Mi ćemo odabrati te žene i što je najbitnije to će biti osobe koje do sada nisu radile preglede ove vrste", kaže Pecikoza.



I dok ljekari poput dr. Šehića koji u Goraždu i šire važi za jednog od najboljih stručnjaka, rad članica Bisera ali i volontera, uglavnom mladih ljudi koji se nađu pri ruci, prepoznaju i drugi sugrađani. Sve članice koje su danas učestvovale u akciji i volontere iz poznatog goraždanskog restorana "Bosanska" počastili doručkom i kafom.



"Bile smo iznenađene ali nam je i drago, jer to znači da nas ljudi cijene i da cijene ono što radimo", dodaje Mersiha Pecikoza.