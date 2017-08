Saudijska Arabija gradi posebnu plažu za strankinje u bikiniju

Foto: EPA

Saudijska Arabija ukinut će strogu religijsku tradiciju i otvoriti plažu na obali Crvenog mora gdje će strankinjama biti dozvoljeno da se sunčaju u bikinijima pored muškaraca.

Projekt je ideja princa Mohammeda bin Salmana i finansirat će ga javni državni investicijski fond kojim on predsjedava. Imajući u vidu da strani posjetioci izbjegavaju plaže gdje se nalaze pokrivene žene, odlučili su da naprave plažu koja će biti regulisana zakonima u skladu s međunarodnim standardima.



"Ovaj projekt je zamišljen kao luksuzna destinacija okružena prirodom i kulturom", rekli su iz investicijskog fonda, dodavši kako se nadaju da će ovo staviti Saudijsku Arabiju na internacionalnu turističku mapu.



Izgradnja će početi 2019. godine, a kako je planirano, prva faza će biti završena do 2022. godine. Procjenjuju da će do 2035. godine ova destinacija mamiti milion posjetilaca svake godine.



Neki strani investitori su pozdravili ovaj projekt princa Mohammeda bin Salmana, dok ga drugi osuđuju na propast.