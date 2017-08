U Madridu je otvoren nesvakidašnji kafić bar za drijemanje.

U Madridu je otvoren nesvakidašnji kafić bar za drijemanje.

Bar pod imenom Siesta & Go je idealno mjesto za lokalce i turiste na kojem mogu odmoriti svoje umorne kosti.



Siesta & Go ima 19 dostupnih kreveta, a privatne i zajedničke sobe dostupne su za najam po minuti ili satu, s cijenama u rasponu od 8 dolara za jedan sat u krevetu na sprat do 14 dolara za jedan sat u privatnoj sobi.



Bar ima svakodnevno profesionalno čišćenje i pranje rublja, a svaki posjetitelj dobiva vlastiti set plahti i jednokratnu deku.



Inače, ova ideja nije sasvim nova s obzirom na to da takvi kafići već postoje u Argentini, Japanu i Belgiji.