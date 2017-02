U Mostarskom naselju Luka, nedaleko od Starog mosta, nalazi se vjerovatno najstarija sačuvana kuća u ovom gradu. Pomalo zaboravljena, van ozbiljnijih turističkih tura i pogleda prolaznika, blista arhitektonski biser iz 1520. godine, na ponos porodice Kajtaz.

U Mostarskom naselju Luka, nedaleko od Starog mosta, nalazi se vjerovatno najstarija sačuvana kuća u ovom gradu. Pomalo zaboravljena, van ozbiljnijih turističkih tura i pogleda prolaznika, blista arhitektonski biser iz 1520. godine, na ponos porodice Kajtaz.