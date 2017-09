Prvi svjetski "sex kruzer" uplovio u Dubrovnik, 700 gostiju se zabavlja uz erotske performanse

Foto: Dubrovački dnevnik

Prvi svjetski sex kruzer 26. septembra je krenuo na krstarenje Jadranom, a trenutno je usidren u Dubrovniku. Na njemu je oko 700 gostiju, a ovo je prvi put da je brod koji se naziva "sex kruzerom" uplovio u Dubrovnik.

"Lijepo nam je i jako je uzbudljivo. Ljudi su prijateljski raspoloženi i puno su pristupačniji na brodu. Plus je što nema djece pa se možemo itekako odmoriti i opustiti. Često putujemo kruzerima i kad se nekome obratimo u liftu, ljudi se obično uplaše. Ovdje to nije slučaj. Ovdje te ljudi žele upoznati", rekao je jedan od 700 gostiju za Dubrovački dnevnik.



Dubrovnik je 2015. godine posjetio brod koji je doveo swingere, a jedna od putnica je tom prilikom ispričala da se gosti na brodu između ostalog i grupno mole.



Organizatori krstarenja gostima garantuju zaštitu identiteta i potpunu privatnost, no neki detalji su ipak poznati javnosti.



Za parove na kruzeru organizirani su razni erotski performansi, radionice za parove i tematske večeri. Sve su navedene aktivnosti provokativne i "nabijene" sexom, a na brodu postoje i sobe za različite erotske igrice, orgije i seks. Također, postoje i sobe za parove koji se žele odvojiti i uživati nasamo.



Prvog dana krstarenja organizirana je seksi večer u mornarskim kostimima, za drugu večer je predviđen "sexy scrabble", zatim večer u kojoj moraju doći odjeveni u svog omiljenog superheroja, a slijedi večer u kojoj gosti imaju zadatak impersonirati sa samo tri komada odjeće.



Za žene je određeno pokrivanje bradavica, tange i visoke potpetice, a muškarci će nositi tregere, bokserice i kravatu.



U planu su još tri tematske večeri od kojih će jedna biti posvećena tenisu, druga svjetlosnim efektima, a treća će biti zabava pod maskama.



U svom osmodnevnom putovanju kruzer će, osim Dubrovnika, obići Ravenu, Split, Zadar, Koper, a nakon toga se vraća u Veneciju.



Organizator ovog putovanja je meksička kompanija Original Group, a cijena putovanja je od 2.883 dolara do 10.996 po osobi, piše Dubrovački dnevnik.