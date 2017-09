Iako nismo poznati po tome da volimo planirati, građani BiH ipak prepoznaju da je planiranje velikih investicija kao što je grijanje pametna odluka koja štedi i vrijeme i novac. Odgovore na pitanja sa kojima se susrećemo pri planiranju investicije u novi sistem grijanja i koje su to odluke koje trebamo donijeti, potražili smo u centru za grijanje i hlađenje, kompaniji LUK d.o.o Sarajevo.

Iako nismo poznati po tome da volimo planirati, građani BiH ipak prepoznaju da je planiranje velikih investicija kao što je grijanje pametna odluka koja štedi i vrijeme i novac. Odgovore na pitanja sa kojima se susrećemo pri planiranju investicije u novi sistem grijanja i koje su to odluke koje trebamo donijeti, potražili smo u centru za grijanje i hlađenje, kompaniji LUK d.o.o Sarajevo.

Kako izabrati vrstu energenta i sistem grijanja koji će se dugoročno pokazati kao najisplativiji? Da biste došli do tog odgovora potrebno je da poznajete faktore koji utiču na efikasnost grijanja kao što su:- Toplotna izolacija objekta,- Lokacija na kojoj živite i njene mikroklime,- Veličina stambenog prostora,- Karakteristike sistema grijanja poput vrste energenta, načina korištenja i održavanja i naravno cijene energenta.Kada dobijete odgovore na ova pitanja, odluku i dalje nije lako napraviti prije svega zbog cijena energenata, koje se stalno mijenjaju, ali i klimatskih faktora koji postaju sve nepredljiviji.Kod planiranja bilo kojeg sistema grijanja, najvažnije pitanje je toplotna izolacija objekta jer je to faktor koji najviše utiče na efikasno grijanje.Ukoliko vam kuća ili stan nemaju dobru toplotnu izolaciju, šanse da imate isplativo grijanje su minimalne. Jednostavno rečeno, objekt će gubiti toliko toplote da ćete potrošiti znatno više novca za njeno nadoknađivanje nego što biste potrošili za zagrijavanje da objekt ne gubi toplotu. Efikasna termoizolacija stambenog prostora smanjuje gubitke toplote zimi ali i pregrijavanje prostora ljeti, te štiti objekt od vanjskih uticaja, stoga prije nego investirate u sistem grijanja, predlažemo da toplotno izolirate svoj životni prostor. Plinsko grijanje velikih prostora najčešće podrazumijeva etažno grijanje na plin, za koje je potreban priključak na plinski zidni uređaj - bojler. Grijanje na plin je dosta komforno, nema nereda, plinski bojler se lako instalira i za njega nije potreban poseban prostor. Međutim, nemaju svi građani mogućnost priključka na plin.Moderni plinski bojleri sa kondenzacijskom tehnologijom su efikasni, a troškovi investiranja zavise od veličine grijanog objekta, odnosno snage kotla ili bojlera za zagrijavanje vode. Mogućnost automatske regulacije temperature i rada kotla još su jedna prednost ako imate grijanje na plin.Cijena plina zavisi od tržišta koje je nestabilno jer je cijena plina povezana sa takozvanom naftnom cijenom, ovdje se računa na povećanje cijena tokom godina i ne može se garantovati njena stabilnost. Najprodavaniji modeli su Vaillant Kondenzacijski kombinirani uređaj za grijanje i pripremu tople sanitarne vode. Grijanje na drva je ekološki prihvatljiv način grijanja koji manje šteti našem zdravlju i koji je još uvijek veoma zastupljen u našoj zemlji.Kao glavna mana grijanja na drva mogla bi se istaknuti zahtjevnost. Dok se još sunčate i kupate morate razmišljati gdje kupiti drva, jer u sezoni nisu tako lako dostupna. Nakon što ih kupite morate da ih iscijepate, složite i nosite se sa stalnim neredom koji treba čistiti. Prednost grijanja na drva je niska cijena peći i ugradnje, kao i niska cijena drva na koja se grijete.U našoj zemlji Alfa Plam peći su u zbog dugotrajnosti i funkcionalnog dizajna prvi izbor kupaca. Radi dodatne mogućnosti pripreme hrane predstavljaju idealno rješenje za etažne jedinice manje i srednje kvadrature. Grijanje na pelet je u našoj zemlji u zadnjih par godina postalo dosta popularno. Prednosti grijanja na pelet je niska cijena peleta, rukovanje je dosta jednostavno, lako se dozira pelet u kotao i nema puno čišćenja.Pelet je ekološki prihvatljiv, čisto i prirodno gorivo napravljeno od ostataka šumskog drveća i neobrađenog otpadnog drveta (npr. piljevina). Pod visokim pritiskom drvo se presuje u male pelete. Lignin u drvetu povezuje pelet; dodatne tvari kao primjerice ljepilo nisu uopšte potrebne. Usljed izrazito male vlažnosti drveni peleti imaju visoku vrijednost grijanja. Kilogram peleta energetski odgovara 1,5 kg posječene bukovine ili 0,5 l ulja. Prilikom gorenja nastaje vrlo malo pepela. Posebna prednost peleta sastoji se u smanjenoj potrebi skladištenja u odnosu na rezano drvo te je cjenovno prihvatljiv. Iako je početna investicija za instalaciju kotla na pelet malo veća, eksploatacija peleta se isplati, ali ga je potrebno nabavljati ga u ljetnim mjesecima, jer u sezoni zbog velike potrošnje može doći do nestašice i duplog povećanja cijene.Na našem tržištu najbolje su se pokazali kotlovi na pelet od proizvođača Alfa Plam, Thermoflux i Burnit. Grijanje na struju čine ovu vrstu grijanja najprimamljivijim izborom za stanove i poslovne prostore jer ima široku rasprostranjenost energenta, te je rukovanje i ugradnja uređaja veoma jednostavna.Još jedna prednost je relativno povoljna investicija, električni kotlovi su jeftiniji od svih drugih, a pojedinačna grijna tijela kao što su konvektori su još jeftinija. Ono što je revolucija u grijanju na struju su inverterski klima uređaji, koji prema iskustvima korisnika za sada predstavljaju najbolja rješenja za grijanje na struju.Glavna odlika grijanja pomoću inverterskog klima uređaja je ušteda, jer se korištenjem inverterskog klima uređaja može za jedan (1) utrošeni kW električne energije dobiti okvirno 5 kW toplotne energije. Ako je temperatura prostora niža od željene, on radi maksimalnom snagom radi što bržeg dostizanja željene temperature. Kada se željena temperatura dostigne, uređaj smanjuje snagu a time i potrošnju električne energije.Stručnjaci tvrde da su na tržištu najbolje inverter klime japanskih proizvođača kao što je Mitsubishi Electric, koje su se pokazale kao odlično rješenje za grijanje tokom prelaznih perioda.Grijanje iz obnovljivih izvora energije će uskoro uzeti primat u odnosu na tradicionalne izvore energije. LUK d.o.o Sarajevo i u ovom segmentu nudi inovativna i efikasna rješenja u pogledu toplotnih pumpi, te solarnih sistema koji osiguravaju toplu vodu i grijanje.Toplotna pumpa je uređaj koji koristeći energiju vanjskog zraka, omogućava grijanje i hlađenje, a uz dodatnu opremu moguća je i priprema tople sanitarne vode, pri čemu za svaki uloženi kW električne energije toplotna pumpa može dati 4 kW toplotne energije, što dovodi do nevjerovatno niskih troškova za grijanje. Toplotne pumpe su prilagodljive za instalaciju, samu primjenu te za korištenje i eksploataciju. Mitsubishi Electric je vodeći distributer toplotnih pumpi zrak/voda (ECODAN) koje pružaju veliku fleksibilnost odabira unutrašnjih jedinica i mogućnost izbora načina grijanja i hlađenja prostora te grijanja sanitarne tople vode.Značajnih mana nema, mada su inicijalna ulaganja nešto veća, no kada uzmemo u obzir da govorimo o visokoučinkovitim sistemima sa kojima rješavamo i kompletno hlađenje objekta te pripremu sanitarne vode, sistemi na bazi obnovljivih izvora energije su upravo oni koji garantiraju brži povrat uloženih sredstava i nemjerljiv komfor. Toplotne pumpe predstavljaju grijanje budućnosti!U LUK-u ćete dobiti potpunu uslugu, bez obzira na vrstu objekta i zahtjeve samog projekta. Zahvaljujući kupovnim olakšicama, kvalitetnoj opremi, procjeni investicije, preporuci izvođača radova, striktnom poštivanju garantnih uslova veoma lako ćete se odlučiti da Vaš sljedeći izbor bude upravo LUK centar za grijanje i hlađenje.Za odabir optimalnog sistema preporučujemo savjetovanje sa LUK tehničkom podrškom, u najbližem LUK Poslovnom centru: Sarajevo | Mostar | Visoko | Tuzla | Banjaluka upitom na mail: [email protected]