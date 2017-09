Slatki Budžak je mala "mafinerija" smještena u Sarajevu. Izrađuju domaće muffine, specifične torte, cake popse i slatke muffin bukete.

Ideja za pokretanje nečega sličnog postoji mnogo duže nego što oficijelno postoji Slatki Bužak. Glavni kreativac u Budžaku je uvijek bio jedan od onih u društvu koji je koristio svaku priliku da pravi muffine. Međutim, pravi razlog upuštanja u ovakvu vrstu biznisa je bio što nisu bili u mogućnosti pronaći poklon u ovakvom obliku koji bi zadovoljio njihove standarde i želje, da sve bude ukusno te da dekoracija izgleda perfektno.Kažu nam da je sve krenulo i više nego spontano, međutim, iskreno prijateljstvo i želja da budu najbolji je pokrenula jednu rizičnu priču i ne sanjajući da će to u kratkom period postati pravi posao svima u timu.Činjenica da je danas teško biti jedinstven te da Facebook stranica koje nude muffine ima i previše nije pokolebala mali tim da se potrudi i stvori brand koji će ljudima nuditi kompletnu uslugu od trenutka narudžbe do isporuke te da pored ukusnih i kreativnih muffina klijenti dobiju uslugu kakvu zaslužuju.Vođeni su idejom kako je, da bi bilo šta uspjelo, važno biti kreativan, hrabar te vjerovati da ono što radiš prvenstveno treba zadovoljiti tebe pa onda i sve ostale. Pored super recepta za muffine i kremu, koji su od ranije posjedovali, ipak su proveli više od šest mjeseci isprobavajući mnoge varijacije dok nisu došli do recepta koji sada već ima epitet "tajni". Tajni sastojak? Jednostavno čarolija"Početak, kao i svaki drugi, je bio pun neizvjesnosti, ali nikada nije bilo teško, niti je bilo koji dan bio dosadan. Novac uložen u opremu, materijal, radni prostor je bio velika briga, ali vrlo brzo su te brige nestale jer je Slatki Budžak donio pravo osvježenje na tržište.Od samog početka do danas nikada ništa u Slatkom Budžaku nije prepušteno slučaju, fotografije rade sami, ulažu mnogo u sam vizuelni identitet, naučili su od najboljih izrađivati figurice od fondana, raditi cvijeće od kreme, cake popse, torte... Svaki dan je bio izazov, ali smo mi samouvjereno koračali naprijed.Potpuno svjesni da ono što rade nije njihova originalna ideja, željeli su i trudili se da svaka narudžba ipak ima dašak jednistvenosti i njihov original. Kažu da je najbitnije da sve što imaju u ponudi izrađuju sami te je kompletan tim edukovan za izradu slatkih delicija pa nikada nemaju sumnju u kvalitet proizvoda na koje su veoma ponosni.S ove vremenske distance, kažu nam u Slatkom Budžaku, ne bi ništa napravili drugačije jer poslušali su savjet poznatih kuhara i stručnjaka "fokusirajte se na jedan proizvod i budite u tome najbolji", očigledno je savjet bio dobar."Ono što bismo iskreno željeli da ljudi iz naše priče izvuku je inspiracija i hrabrost. Nadamo se da će naš pozitivan primjer biti inspirativan mladim ljudima te im glasno poručiti da ne trebaju čekati dobru priliku, dobre prilike se stvaraju s malo hrabrosti i puno, puno zalaganja, neprospavanih noći i truda. Naravno, nemaju svi biznisi sretan početak i kontinuitet, ali trud se uvijek isplati i uvijek je nova lekcija u životu, ma kakav bio krajnji rezultat", poručuju iz Slatkog Budžaka.Šta je tu za vas? Vrlo jednostavno, vaše je samo da poručite proizvode Slatkog Budžaka sa bilo kojeg mjesta, bilo kojeg uređaja i u bilo koje vrijeme, odaberite datum za dostavu, a sve ostalo ostavite kreativnom timu jer oni stvaraju emocije.Gdje ih pronaći - na svim poznatim društvenim mrežama, ali za sve informacije ih je najbolje kontaktirati putem Facebook stranice ili putem Instargram profila