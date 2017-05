Danas je u Audi salonu Porsche Sarajevo u Sarajevu održana press konferencija, na kojoj je najavljeno sutrašnje otvaranje prvog bosanskohercegovačkog festivala svježih vina, koji se održava pod okriljem Sarajevo Wine Weekenda.

Manifestacija imena Harvest 2016 je prvi festival isključivo svježih vina u Bosni i Hercegovini.



To su vina iz prošlogodišnje berbe, odležana u inox bačvama od jeseni do kraja aprila ove godine.



"Naša publika je već odavno izvrsno senzibilizirana za fina vina, prati svjetsku vinsku scenu i odlično poznaje trendove. Stoga nam nije samo zadovoljstvo, nego i obaveza organizirati u Sarajevu jedan ovakav festival", rekao je na press konferenciji Amir Beširević iz Finih Vina d.o.o., organizator festivala.



Festival se održava u čarobnoj atmosferi Botaničke bašte Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Organizatori su posebno naglasili važnost ove lokacije za Sarajevo WineWeekend.



"Centralna manifestacija u oktobru se održava u Domu Oružanih snaga BiH, zgradi od visoke kulturne, historijske i arhitektonske vrijednosti, kategorije u kojoj je i Zemaljski muzej. Neodvojivi dio festivala je promocija ne samo naših, autohtonih vina i domaćih vinara, nego i Sarajeva i Bosne i Hercegovine", naglasio je Beširević.



Sam vinski festival, kao i svake godine, prati nekoliko dešavanja. Uvertira je ekskluzivna večera u kultnom sarajevskom restoranu 4 sobe gospođe Safije, također organizatora, noć uoči festivala, kada se u pravilu predstavljaju izdvojena vina izlagača na festivalu, uparena sa hranom. Zabava nakon zatvaranja festivala je u Coloseum Clubu u Sarajevu, uz Makao bend.



A između ova dva dešavanja, na platou ispred Zemaljskog muzeja od 10 do 14 sati, će biti upriličene testne vožnje vozila, koje organizira dugogodišnji partner festivala, marka Audi u BiH.



Alex Vaszi, generalni direktor Porsche Sarajevo, je rekao kako je saradnja između marke Audi i Sarajevo Wine Weekenda u BiH potpuno prirodna sinergija.



"Dijelimo isti segment tržišta – premium klasu. Ove godine želimo posjetiocima festivala pružiti priliku da, prije početka manifestacije, testiraju modele marke Audi", kaže Vaszi i nastavlja:



"Naša je saradnja već odavno izašla iz okvira odnosa sponzora i organizatora i prerasla u toplo prijateljstvo. Ovo partnerstvo držimo i našom društvenom odgovornošću, prosto zbog činjenice da je Sarajevu i BiH neophodan i ovakav vid promocije. Važno je podržavati kulturna dešavanja, naročito kada uključuju domaće proizvođače i domaću industriju", zaključuje.



Festival Harvest 2016 se održava u subotu, 13.5.2017., od 14 do 20 sati. Okupiti će 30 vinskih izlagača iz BiH, regije i Evrope, uz 15 gastro izlagača. Organizatori su na press konferenciji najavili i datum održavanja oktobarskog Sarajevo Wine Weekenda: 26. i 27. 10. na već poznatoj lokaciji, u Domu Armije, i za razliku od majskog izdanja ostaje rezerviran za najbolje što domaća, regionalna i evropska vinska i vinarska industrija nudi.