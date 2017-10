Drugog dana mostarskog Sajma za poboljšanje kvalitete života "Good life" na kulinarskom showu zdrava jela pripremao je poznati hrvatski kuhar Ivan Pažanin. Kuhar koji je široj javnosti postao poznat kroz kuharski show "Tri, dva, jedan – kuhaj" spremao je jela kojima je fokus zdrava prehrana, ali i korištenje morskih plodova koji su zaštiti znak njegove kuhinje.

Drugog dana mostarskog Sajma za poboljšanje kvalitete života "Good life" na kulinarskom showu zdrava jela pripremao je poznati hrvatski kuhar Ivan Pažanin. Kuhar koji je široj javnosti postao poznat kroz kuharski show "Tri, dva, jedan – kuhaj" spremao je jela kojima je fokus zdrava prehrana, ali i korištenje morskih plodova koji su zaštiti znak njegove kuhinje.

"Kombinacija morskih plodova i dimljenih morskih plodova sljubljujemo s rižom i pravimo jedan čudan rižoto. To može biti varijacija na toplu salatu ili na jednu vrstu rižota. Uz to ide jedna lagana salata s čipsom od jabuke s malo naranče, žitarica. Interesantno i drugačije", predstavio je svoj današnji meni Pažanin.



Pažanin je naglasio i kako poznaje bh. kuhinju jer je hrana slična dalmatinskoj te da on ističe "materinsku spizu" kao najbolju hranu.



"Kulinarske emisije mogu probati nametnuti bilo šta, ali je ipak sve od osobe te njihove odluke da li je to potrebno. Zdrava ishrana je sada tražena roba, ali je to apsolutno dobro. Ko se može nositi s time super, dobro je za organizam, za zdravlje. Jedan lijepi balans između domaće naše prehrane i zdrave prehrane je odlična priča za svijet", ustvrdio je poznati kuhar te kazao da ovo ne bi trebala biti prolazna faza.



Pažanin je kazao kako je svoju karijeru imao i prije poznate TV emisije, ali da mu je ona donijela mnogo. Kazao je i kako se o znanju kuhara amatera koji se prijave u takve programe može pričati dugo.



"Nisam se otrovao niti jednom, ali je bilo jako loše hrane. Ipak je najvažnije da ti ljudi za nekoliko mjeseci nauče mnogo", dodao je Pažanin.



Popularni masterchef kazao je kako razvoj hrvatskog turizma prati i razvoj gastronomske ponude, kako su se restorani značajno poboljšali, mladi kuhari su jako educirani, znanje traže vani.



"Ipak, treba dodatno ulagati u edukaciju mladih kuhara, generalno turističkih radnika, ali mislim da mi konja za utrku sa svijetom na tom polju imamo", kazao je.



Slična je stvar i u Bosni i Hercegovini, kazao je Pažanin te dodao da primjećuje i razvoj turizma, time i gastro ponude.



"To je ljepota države, BiH je raznolika, ima sve što treba da ima jedna turistička zemlja. Sve to treba maksimalno iskoristi, ljudi za svoje poslove, država na svoj način. Gastro scena je dobra, imate svoju kuhinju, svoje namirnice. Treba gajiti domaće, ne treba izmišljati toplu vodu i trčati za drugima, kad kući imamo sve", zaključio je Ivan.



Ustvrdio je i da su kuhari pokretači gastronomije i trendova, više nego ekonomija koja inicira ponudu i potražnju.



"Hrana je dio života, ona je dio nas. Gdje god odete pričat ćete o hrani i to će uvijek biti tako. Samo čujete bio sam tamo, jeo sam ovo, jeo sam ono, sve je u turizmu povezano s hranom. Chefovi su ti koji su važan dio turističkih brendova, oni promovišu sebe, ali i svoju državu", kazao je na kraju.



Jela su spremana od dmBio proizvoda, a mnoštvo zainteresiranih željno je čekalo da isproba neku od pripremljenih delicija.