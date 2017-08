Promo / Festival Eating Point za vrijeme SFF-a: Jedinstven spoj uživanja u filmu i ukusnim delicijama

S ciljem stvaranja jedinstvene festivalske atmosfere, Sarajevo Film Festival i njegov partner i glavni sponzor Coca-Cola predstavljaju, prvi put u Sarajevu, svoju novu jedinstvenu lokaciju - Festival Eating Point by Coca-Cola.

Tokom trajanja 23. Sarajevo Film Festivala plato isred Doma oružanih snaga BiH će biti mjesto dobre hrane i druženja.Nova festivalska lokacija, Festival Eating Point by Coca-Cola, zamišljena je kao mjesto druženja, dobre hrane i zabave. Osim prezentacije raznovrsnih gastronomskih specijaliteta i ukusnih delicija na ovom mjestu svakodnevno će biti organiziran program za sve posjetioce.Festival Eating Point by Coca-Cola svoja vrata otvara u petak 11. augusta i svaki dan od 10.00 do 02.00 sati, tokom trajanja Sarajevo Film Festivala, svi posjetioci će moći uživati u ukusnim zalogajima, kuharskim majstorijama i osvježavajućim napicima koje će za njih obezbijediti Coca-Cola, a svakodnevno će biti održavan i Cooking Show.U večernjim satima svi posjetioci Festival Eating Pointa uživat će i u raznovrsnom muzičkom sadržaju, što će zasigurno dodatno obogatiti sadržaj Sarajevo Film Festivala i njegovim posjetiocima pružiti nezaboravne trenutke. Uz svakodnevne DJ nastupe, posjetioce će zabaviti i bendovi: Epic, Kazoo, Open Mind, Archi, The Baba Barbarella i Lana Hamza Bend.Tokom narednih osam dana, Festival Eating Point by Coca-Cola će biti čaroban spoj uživanja u filmu i u dobroj hrani i piću, mjesto ukusnih delicija ali i mjesto sastanaka, druženja i jedinstvenog ugođaja.Festival Eating Point otvoren je za sve posjetioce Sarajevo Film Festivala.Posjetite novu festivalsku lokaciju, uživajte sa porodicom i prijateljima u dobroj hrani, zabavi i brojnim iznenađenjima koje za vas svakodnevno, tokom trajanja 23. Sarajevo Film Festivala, priprema Coca-Cola.