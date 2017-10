Američki proizvođač uspješno "spario" vodku i sladoled

Kompanija za proizvodnju sladoleda pomiješala je zadovoljstva konzumiranja alkohola i hladno-slatkog deserta kako bi stvorila prvi sladoled s vodkom.

Američka firma Arctic Buzz tvrdi da je uspješno kreirala i do savršenstva oblikovala prvi svjetski sladoled s vodkom, a koji dolazi s nekoliko okusa – čokolada, vanilija, keks, limun i kokos.Kako bi došao do savršene kombinacije, Arctic Buzz je dugo sarađivao sa lokalnim distributerima alkoholnih pića.Problem u kombinovanju vodke i sladoleda leži u tome da vodka dominira i "uništava" sve druge ukuse. Također, vodka sprječava fino zaleđavanje vode i stvaranje kristala koji su esencijalni za dobar sladoled. Arctic Buzz tvrdi da je to prevazišao.Jedna porcija od 100 ml sladoleda sadrži od 8,6 do 8,9 posto alkohola.