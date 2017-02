Kada je u Gradskoj galeriji u Goraždu osnovan Kulturno-edukativni centar "Gun-Gor", zahvaljujući turskoj općini Gungoren, mlada Lana Stojšić nije ni slutila da će upravo zahvaljujući učenju različitih tehnika u ovom centru danas izrađivati unikatne radove koji privlače pažnju njenih sugrađana.

Lana je na nagovor prijatelja počela odlaziti u Kulturni centar te vremenom ovladala tehnikom izrade slika na aluminijskoj i bakarnoj foliji i staklu te izrade nakita, ali i slikanjem na drvetu. Danas pirografija zauzima posebno mjesto u njenom životu.



"Umjetnost je uvijek imala posebno mjesto u mom srcu. U djetinjstvu sam voljela da crtam i pravim razne figurice od plastelina. Danas također radim te iste stvari, samo što sam sada crteže na papiru zamijenila crtanjem na šperploči. Pirografijom sam se počela baviti sasvim slučajno. U našoj Gradskoj galeriji održavao se kurs pirografije a s obzirom na to da mi je prijateljica ranije spomenula pirografiju i zaintrigirala me, odlučila sam da se prijavim. Već na prvom času rodila se ljubav i odmah sam znala da je to nešto čime se želim baviti u budućnosti", ispričala je Lana za Klix.ba.



Lana pojašnjava da iza sebe već ima bezbroj radova no da je pirografija za nju i dalje samo hobi jer radi kao prodavačica, ali svaki slobodan trenutak posveti crtanju na šperploči.



"Pirografija je tehnika crtanja i sjenčenja na drvenoj površini, a to se radi aparatom koji se zove pirograf. Najviše volim raditi motive životinja i panorame gradova. Najprije se šperploča pripremi da bude potpuno ravna, a onda se preko indigo papira precrtavaju konture slike koju želimo uraditi. Indigo se skine i onda se pirografom radi slika. Lakira se, postavljaju se okviri i na kraju dobijemo ono što želimo. Vremena uvijek ima za ono što se voli, a ja rad s ovom tehnikom doživljavam kao relaksaciju i bijeg od svakodnevnice. Ovo je za mene hobi, mada sam imala i nekoliko narudžbi. Voljela bih jednoga dana održati samostalnu izložbu mada smatram da, do te prilike, moram znatno proširiti svoj portfolio", ispričala je ova mlada djevojka.



Dodaje da izrada jedne slike traje i po nekoliko sati ili danima, ali ukoliko volite ono što radite onda vrijeme brzo prolazi, a zadovoljstvo je potpuno kada sve bude završeno.



Njena porodica je porijeklom iz Metkovića, a u Goražde su doselili 1997. godine iz Zenice, gdje su jedno vrijeme živjeli, pa je Lana u gradu na Drini završila osnovnu i srednju školu.