G-Drive štafetni polumaraton u Sarajevu: Tročlana ekipa lakše će do cilja

Udruženje "Marathon" Sarajevo nastavlja svoju misiju promocije zdravog načina života organizujući najmasovniju sportsku manifestaciju u BiH. U okviru 11. Sarajevo Coca-Cola polumaratona održat će se i drugi po redu G-Drive štafetni polumaraton koji će omogućiti timu od tri osobe da istrči polumaraton.

Glavni cilj organizacije G-Drive štafetnog polumaratona jeste omogućiti još većem broju učesnika da budu dio ove lijepe i vrijedne priče tako što će u timu od troje istrčati polumaraton. To znači da će članovi štafetnog tima trčati 9,6 i 6 kilometra, ovisno o dionici, odnosno pretrčati će 21,1 km kao tim i tako dobiti vrijednu finišersku medalju na cilju polumaratona.



Za štafetni polumaraton potrebno je manje trenirati nego za individualni polumaraton tako da je trka otvorena i dostupna puno većem broju rekreativaca.



"Zahvalni smo svim ovogodišnjim partnerima jer su nam omogućili da zajednici i učesnicima ponudimo još više na sportskom, ekonomskom i društveno odgovornom aspektu.Konkretno G-Drive štafetni polumaraton, čiji je sponzor kompanija G Petrol d.o.o Sarajevo je i prošle godine predstavljao veliku atrakciju za građane Sarajeva, ali i šire te smo u ovoj godini odlučili da udvostručimo maksimalni broj timova na 150 kako bismo omogućili što većem broju građana da učestvuju na ovom tradicionalnom festivalu trčanja u Sarajevu. Cilj nam je da trka prati već ostvareni rast i ostvari bar 300 timova za 2 godine. Štafetni polumaraton je veliki hit za kompanije iz BiH i regije i dosta ih je već prijavilo timove. Sretni smo jer kao lider u popularizaciji rekreativnog trčanja imamo priliku dodatno omasoviti aktivan i zdrav život. u BiH, koje je već najmasovniji hobi na svijetu, te još većem broju naših gostiju omogućiti da osjete draži Sarajeva i ljepotu trase trke kada budu trčali 17.9.", rekao je Erol Mujanović, direktor Udruženja "Marathon" Sarajevo.



Za 2. G-drive štafetni polumaraton BH kompanija koja je prijavila najviše štafetnih timova je kompanija Symphony, koja već drugu godinu za redom podržava sarajevski polumaraton i podstiče svoje zaposlenike na zdrav i aktivan život.



Iz kompanije Symphony, ističu: "Naše ovogodišnje učešće na sarajevskom polumaratonu je već drugo zaredom, a naš entuzijazam još uvijek raste. Jako smo ponosni što smo i ove godine uspjeli okupiti veliki broj Symphony uposlenika koja će taj dan provesti zajedno promovirajući zdrave životne navike. Najviše nas oduševljava činjenica da će skoro 50% Symphony uposlenika iz Sarajeva trčati, od kojih se izdvajaju oni koji već godinama aktivno trče i bave se ovim sportom do apsolutnih početnika koji se uz pomoć svojih kolega i NGO Marathon spremaju za 17. septembar. Veselimo se našem nastupu i svim fantastičnim ljudima koje ćemo imati priliku upoznati tog dana, a za sve posjetitelje i takmičare spremamo jedno jako zanimljivo iznenađenje!"



Od regionalnih kompanija, tim kompanije Argeta ubjedljivo drži rekord u broju prijavljenih štafetnih timova - čak 17.



Prijave za 11. Coca-Cola Sarajevo polumaraton i G-Drive štafetni polumaraton traju do 10.09., a svi zainteresovani mogu se prijaviti putem oficijelne web stranice, gdje se također mogu naći i sve ostale potrebne informacije kao i na Facebook stranici NGO Marathon Sarajevo.



Svi učesnici koji se do 10.09. registruju online i uplate kotizaciju za utrku osigurat će svoj startni broj.