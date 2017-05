Biciklističko udruženje "MTBA" Mostar zadnjih mjeseci pretvara brdo Fortica iznad Mostara u park, a posebno je zanimljiva izgradnja atraktivnog "zip-linea" između dva uzvišenja, najdužeg u našoj zemlji. Pogled koji se pruža sa Fortice na grad i Hercegovinu je nenadmašan, a sama pomisao spuštanja 550 metara niz sajlu, velikom brzinom budi zanimanje mnogih ljubitelja avantura.

Biciklističko udruženje "MTBA" Mostar zadnjih mjeseci pretvara brdo Fortica iznad Mostara u park, a posebno je zanimljiva izgradnja atraktivnog "zip-linea" između dva uzvišenja, najdužeg u našoj zemlji. Pogled koji se pruža sa Fortice na grad i Hercegovinu je nenadmašan, a sama pomisao spuštanja 550 metara niz sajlu, velikom brzinom budi zanimanje mnogih ljubitelja avantura.

Fortica kao rekreacijski park

Planinarski dom na mjestu talijanskog bunkera

Zip-line iznad grada

Noćna spuštanja posebna atrakcija

O aktivnostima ove vrijedne grupe entuzijasta razgovarali smo na samoj Fortici, sa predsjednikom MTBA Mostar, Đanijem Rahimićem."Ideja za uređenje parka je došla iz potrebe stvaranje jednog većeg prostora za rekreaciju. U Sarajevu imate Vrelo Bosne, u Splitu imate Marjan, u Zagrebu ima dosta toga. Mi ovdje nemam previše prostora, istina bila je nekad Bunica, ali to je dosta dalje. Fortica se nalazi doslovno iznad grada, od grada do samog vrha je samo pet km. Mi kao ljubitelji brdskog biciklizma brzo smo zavoljeli ovaj prostor", govori nam Đani o ideji, napominjujući da stari Mostarci često pričaju o Fortici kao izletištu, a i danas je mnogi koriste za trčanje, vožnje biciklom i druge vidove rekreacije.Forticu su zatekli sa brojnim divljim deponijama, a onda je krenulo uređivanje."Predstavili smo javnosti ideju da se Fortica uredi i proglasi kao rekreativni park. Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona je prepoznala ideju i finansirala prvu fazu, gradnju kamenih odmorišta za izletnike", objašnjava nam naš sagovornik, dodajućio da su odabrali ono idejno rješenje odmorišta koje je najteže vandalski oskrvnaviti.Nakon gradnje osam odmorišta na području novoformiranog parka, uslijedile su akcije čišćenja, koje su podržale komunalne gradske službe."Paralelno sa time uočili smo ruševni objekat iz Drugog svjetskog rata, koji je tada služio kao talijanski bunker. Trebalo nam je dosta napora da dobijemo tu ruševinu na korištenje te da udružnje krene da taj objekat obnavlja kao planinarski dom“, priča nam naš sagovornik.Planiranarski dom gradi se donacijama članova i prijatelja, a cilj udruženja je da objekat krovom i otvorima zatvore, dok još uvijek traže sredstva za dalje uređenje. Posljednja se rodila ideja gradnje adrenalinske atrakcije, popularnog "zip-linea"."Za zip-line smo dobili sredstva od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koje ovako potiče razvoj seoskog i avanturističkog turizma. Uz postojeće sadržaje staza za brdski biciklizam i stijena za penjanje, jedna ovakva atrakcija zaokružuje novi turistički proizvod. Odobrena su nam sredstva za zip-line u iznosu 13 hiljada KM", govori nam Đani Rahimić, građevinski inžinjer, profesor na fakultetu i čovjek koji se prvi sjetio sajlom spojiti dva brdska vrha iznad Mostara.Zip-line bit će dug čak 550 metara i spajat će Forticu sa vrhom Stolac, a prelazit će preko jedne od vododerina koje sjeku istočne padine iznad grada. Mostarski biciklisti tvrde da će to biti daleko najduži u našoj zemlji."Već su izgrađeni osnovni građevinski radovi, a čeka se dopremanje sajle. Sve se radi pod nadzorom profesionalaca iz Tuzle, koji imaju veliko iskustvo sa adrenalinskim parkovima. Naš zip-line će imat nevjerovatan pogled na Mostar, doživljaj ovog grada na jedan potpuno drugačiji način. Bit će moguće i noćno spuštanje", govori nam Rahimić.Noćna spuštanja nisu česta jer su obično ovakvi objekti u prirodi, te nema prevelikog smisla puštati se u mrklom mraku. U mostarskom slučaju zaljubljenici adrenalina ispod sebe će imati svjetla grada."Zip-line će biti komercijalanog karaktera, te bi trebao omogućiti održivost udruženja i zapošljavanje par ljudi“, napominje Rahimić, posebno naglašavajući da već postoji značajan interes za ovaj projekat, kako kod nas, tako i kod ljudi iz inostranstva.Atrakcija bi trebala biti gotova već u junu, a sigurnost koja je obezbijeđena je mnogo veća nego što bi bilo ko mogao pomisliti. Ostaje nam pričekati prvo spuštanje i isprobati najnoviju hercegovačku turisitičku atrakciju.Ako želite pomoći u radu mostarskim biciklistima i zaljubljenicima u prirodu i adrenalin, posebno donacijama za uređenje parka i planinarskog doma, možete to učiniti na transakcijski račun kod Sparkasse Bank dd Sarajevo, broj: 199-544-00596318-59.