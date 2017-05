Iako je sve više ljudi koji nezadovoljstvo svojim izgledom liječe odlaskom "pod nož", u svijetu, kao i u BiH, postaje sve popularnije uljepšavanje nehirurškim metodama. Ekspert za botoks i jedan od najpoznatijih doktora estetske medicine u regiji Nikola Milojević za Klix.ba je istaknuo kako bi u skorijoj budućnosti skalpel mogao postati prošlost.

Iako je sve više ljudi koji nezadovoljstvo svojim izgledom liječe odlaskom "pod nož", u svijetu, kao i u BiH, postaje sve popularnije uljepšavanje nehirurškim metodama. Ekspert za botoks i jedan od najpoznatijih doktora estetske medicine u regiji Nikola Milojević za Klix.ba je istaknuo kako bi u skorijoj budućnosti skalpel mogao postati prošlost.

Bezopasni i jeftini tretmani

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Žene sklone pretjerivanju

Dolazili mu Middleton, Badrić, Cetinski...

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Milojević je ljubav prema estetskoj medicini naslijedio od oca, poznatog doktora Boška Milojevića, za kojeg kaže da je njegov najveći uzor i heroj. Njegovog oca sjećaju se starije generacije po tome što je bio prvi doktor koji je 1967. godine otvorio Kliniku za estetsku hirurgiju u Jugoistočnoj Evropi. Nikola nam priča kako se kao dječak uvijek igrao sa njegovom medicinskom opremom i trčkarao po njegovim ordinacijama kroz koje su tih godina prolazili Nijemci, Švicarci, Englezi, Amerikanci..."Toliko sam bio okružen tim da se nekad zezam kako sam programiran da budem doktor estetske medicine", rekao nam je kroz smijeh Milojević te nastavio priču: "Moj otac je bio jedan genijalac. Od djetinjstva koje sam proveo u Zagrebu do 11. godine, pa sve do našeg odlaska u London, uvijek me vukao za sobom. Tata je otkrio estetsku hirurgiju 1965. godine u Americi kada je ona bila u svojim začecima. Radio je sa astronautima koji su se tada pripremali za odlazak na mjesec jer je bio hirurg za uho, grlo i nos. Naglo je umro 1992. godine od srca. Jedno vrijeme sam razmišljao o nekoj drugoj karijeri, ali tada se počela rađati nova estetska medicina, nehirurška estetika. S vremenom sam shvatio da imam tog talenta u rukama i da volim ovaj posao".Tako je mladi Milojević, po uzoru na oca Boška, 2009. godine postao pionir u estetskoj medicini u našoj regiji. Ova oblast u medicini je u svijetu postala popularna tek prije desetak godina. Iako mnogi ljudi ne prave veliku razliku između estetske medicine i plastične ili estetske hirurgije, poznati Zagrepčanin nam pojašnjava kako se u estetskoj medicini svaki tretman , koji je donedavno podrazumijevao korištenje skalpela, sada može raditi iglicama."Plastičnom hirurgu se ne mora ići radi botoksiranja. U estetskoj medicini mi možemo ljude pomladiti, ukloniti im podočnjake, izravnati noseve... Pri tome dobijamo sigurnije i prirodnije rezultate, bez nus pojava i rizika, a još su tretmani i jeftiniji nego u estetskoj hirurgiji", govori nam Milojević.Kako saznajemo, za tretmane u estetskoj medicini koriste se igle, botoksi, fileri, kanile, laseri, plazma podmlađvanja, mikronidling, nehirurške mašine za oblikovanje tijela, hemijski pilinzi... Sve je prirodno i bez skalpela, a tretmani su pristupačni svima i bezopasni."Hirurški zahvati su nekad bili samo za hrabre i bogate, a estetska medicina je za sve. Oni koji žele napraviti neke promjene na tijelu, ne trebaju se plašiti estetske medicine. Kao što odete frizeru i promijenite boju kose, tako možete napraviti i neke korekcije na usnama, a pogotovo ako će one zadržati prirodni izgled, što je doktorima estetske medicine najveći cilj", istaknuo je Milojević.Pored žena, u Milojevićeve anti-aging poliklinike u Zagrebu i Londonu dolazi sve više muškaraca. Najviše traže tretmane uklanjanja podočnjaka ili podmađivanja kože plazmom koje je, priznaje Milojević, i sam sebi uradio."Muškarci stvarno ne vole pretjerivati i ja ih nikada ne bih nagovarao na to. Taj revolucionarni, prirodni postupak pomlađivanja i regeneracije kože, ili PRGF plazma, ne mijenja čovjeka i ne briše bore, ali čini kožu izuzetno zdravijom", pojasnio nam je Milojević.S druge strane, žene su sklone pretjerivanju, zbog čega brojni doktori estetske medicine često moraju odbiti klijente sa zahtjevima koji će donijeti neprirodne rezultate. Istina, postoji i dosta nekvalificiranih doktora koji će radi novca napraviti bilo kakav tretman ne misleći na kraljni rezultat.Milojević za sebe kaže da je "psiholog sa iglom"."Ako meni pacijentica dođe i kaže 'ja bih obraze', a ja vidim da su joj obrazi ogromni, preusmjerit ću je na neki drugi tretman. Ljudi imaju nekad potrebu za promjenom i treba im dati pravi savjet. Međutim, neki ljudi ma koliko bili lijepi i zgodni, i dalje žele raditi korekcije na sebi. Mi kao doktori imamo jednu odgovornost, a to je da odbijemo takve pacijente zbog njih, zbog sebe i reputacije", rekao nam je Milojević.Na pitanje ko najviše pretjeruje, ovaj Zagrepčanin nam odgovara da su to Amerikanci i Srbijanci."U Srbiji imamo teško pretjerivanje gdje se njihove pjevaljke, kako ih nazivaju, strašno vole 'napumpati'. Amerikanci isto vole pretjerivati u svemu, pa tako i u botoksiranju. Bosanci i Hrvati su jako simpatični i prirodni te teže ka prirodnošću koja je posljednjih godina u trendu", kaže Milojević.Milojević je dosad uradio više od 40.000 estetskih tretmana. Koliko svojim rukama uspijeva napraviti čuda, svjedoče i brojne poznate ličnosti koje mu redovno dolaze na tretmane i savjetovanja kao što su Nina Badrić, Toni Cetinski, Jacques Houdek...Vrata Milojevićeve klinike u Londonu jednom je otvorila i Kate Middleton, vojvotkinja od Cambridgea. Nije napravila nikakav estetski zahvat, ali je željela njegovo stručno mišljenje o kvaliteti svoje kože."Dao sam joj nekoliko savjeta kako da se očuva od starenja i sunca. Ona je zaista prekrasna i simpatična žena kojoj tad nije trebala nikakva korekcija, a koliko vidim i sad drži do sebe. Kate je jedna topla, a hladna žena", prokomentarisao je Milojević suprugu britanskog princa Williama.Milojevića posjećuju i obični ljudi koji, kako kaže, radije skupljaju novac za uljepšavanje nego za kupovinu novih mobitela, ljetovanje, skijanje i slično.Zadovoljstvo klijenta i očuvanje ljepote tijela, lica i kože najveći je Milojevićev cilj. Kao i u svakom drugom poslu, ponekad su mu se desile sitne greške koje je sebi teško oprostio, ali ne može skriti koliko se ponosi tretmanima koji su promijenili živote njegovih klijenata."Nehirurško ravnanje nosa filerima je tretman poslije kojeg me brojne djevojke u suzama krenu grliti. To je tretman koji je jako zahtjevan. Treba ga dosta pažljivo raditi sa puno malih uboda. U svijetu sam 'broj jedan' u uklanjanja podočnjaka bez operacije. Ljudi iz cijelog svijeta mi dolaze na taj tretman i ne mogu vjerovati da im u deset minuta nestaju podočnjaci koji su ih cijeli život mučili. To je zaista posebno zadovoljstvo. Obožavam svoj posao", zaključio je Milojević u razgovoru za Klix.ba.Savjete i popularne tretmane doktora Milojevića ovih dana mogu dobiti i Sarajlije s obzirom da je ovaj Zagrepčanin započeo saradnju sa prvim neinvazivnim medicinsko-estetskim centrom u Bosni i Hercegovini SkinCare Clinic Sarajevo. Podsjećamo, Milojević je osnivač Poliklinike Milojević u Zagrebu i Milo Clinic u Londonu. Jedan je od najpoznatijih doktora estetske medicine u široj regiji koji je pet godina radio za Harley Medical Group kao vodeći doktor najvećeg lanca estetskih klinika u Velikoj Britaniji.