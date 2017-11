Bh. psiholozi: Mobiteli djeluju na djecu kao kokain, ali besmisleno ih je danas braniti

Foto: Ilustracija

Igranje igrica na mobitelima umjesto vježbanja matematike ili zabavljanje na Snapchatu tokom obroka postali su svakodnevnica svih roditelja. Činjenica je kako će danas svi mališani radije tražiti mobitel nego novu loptu, ali koliko su i u kojoj dobi spremni za korištenje ovih uređaja, pitaju se svi roditelji.

Igranje igrica na mobitelima umjesto vježbanja matematike ili zabavljanje na Snapchatu tokom obroka postali su svakodnevnica svih roditelja. Činjenica je kako će danas svi mališani radije tražiti mobitel nego novu loptu, ali koliko su i u kojoj dobi spremni za korištenje ovih uređaja, pitaju se svi roditelji.