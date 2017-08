Zaimović: Procijenili smo da preusmjeravanje 90 miliona KM neće ugroziti poslovanje BH Telecoma

Mirsad Zaimović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Generalni direktor BH Telecoma Mirsad Zaimović rekao je za Klix.ba kako je Vlada FBiH zajedno s njima procijenila da preusmjeravanje 90 miliona KM sredstava koja se knjiže na poziciju neraspoređena dobit neće ugroziti poslovanje BH Telecoma.

Zaimović nam je rekao da je termin "akumulirana dobit" knjigovodstveni termin koji unosi mnogo zabune u javnosti i generalno među ljudima koji se pretjerano ne razumiju u ekonomsku terminologiju.



"Akumulirane dobiti u BH Telecomu nema i mi smo posljednjih 15 godina svu dobit isplaćivali u vidu dividende. I one firme koje ne isplaćuju dividendu, dobit raspoređuju za reinvestiranje. Onog trenutka kada se donese odluka o raspodjeli dobiti, onda te dobiti više nema", kazao je Zaimović.



Ističe da se sredstva koja BH Telecom i druge firme imaju na računu vode na poziciji neraspoređene dobit, ali su u stvarnosti to neutrošena sredstva predviđena za investiranje.



"Naprimjer, mi smo planirali prošle godine investirati 100 miliona KM, a investirali smo 90 miliona KM. Ta sredstva ostaju na računu i ustvari su dio kapitala firme, ali se knjiže na poziciju neraspoređene dobiti", pojasnio je Zaimović.



Kako kaže, BH Telecom tih sredstava ima u nekom značajnijem iznosu i tim sredstvima raspolaže vlasnik javnog preduzeća koji može posegnuti za tim sredstvima ukoliko procijeni da takav potez neće ugroziti poslovanje (investiranje i novčane tokove).



"U ovom slučaju vlasnik je zajedno s nama procijenio da ovaj iznos sredstva neće ugroziti BH Telecom. U suštini je to odluka o smanjenju kapitala javnih preduzeća", rekao je Zaimović.



Na pitanje da li su tačne spekulacije da Vlada FBiH očekuje da javna preduzeća u FBiH unaprijed uplate dividendu za 2017. godinu, Zaimović je odgovorio da je riječ o netačnim spekulacijama.



"To nije tačno. Premijer FBiH Fadil Novalić nam je na posljednjem sastanku rekao da i dobit reinvestiramo ukoliko ima potrebe za tim", zaključio je Zaimović.