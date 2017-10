Kako uštediti na grijanju i postići savršenu mikroklimu u stanu, kući ili poslovnom prostoru? Rješenje ima kompanija Xella BH d.o.o. iz Tuzle koja proizvodi i prodaje YTONG materijale za gradnju kao i materijale za termoizolaciju objekata u gradnji ili već izgrađenih objekata. Ponuđenim kvalitetom i inovacijama Xella BH postavlja nove građevinske standarde, dok YTONG postaje simbol moderne i efikasne gradnje.

Šta je YTONG?



YTONG je savremeni građevinski materijal za zidanje koji omogućava maksimalan kvalitet gradnje uz najveće dugoročne uštede na izgrađenom objektu. Svojim vrhunskim performansama prevazilazi tradicionalne građevinske materijale, a pritom omogućava značajne uštede.



Kako YTONG štedi vaš novac?



Tajna je u tehničkim karakteristikama YTONG materijala koje predstavljaju idealnu podlogu za toplinsku izolaciju objekata kako zimi tako i ljeti. Kombinacija male težine i vrhunskih termoizolacionih svojstava YTONG blokovima omogućuju akumuliranje manje količine toplote u samim zidovima. Naime, prilikom grijanja objekata čiji su zidovi izgrađeni od tradicionalnih materijala najprije se griju sami zidovi, a tek onda počinje zagrijavanje prostorije. Kod YTONG Termobloka akumulacija toplote je manja, usljed čega se prostor okružen YTONG zidovima mnogo brže zagrijava, što omogućava višestruke uštede na računima za grijanje. Zahvaljujući vrhunskim termoizolacionim svojstvima YTONG Termoblok predstavlja idealnu izolaciju i ljeti jer akumuliranu temperaturu zadržava u sebi i do 12 sati što obezbjeđuje idealnu klimu u objektu tokom cijelog dana kao i za vrijeme prohladnih ljetnih večeri. Zbog svega gore navedenog, uz pomoć YTONG-a ostvarujete uštedu na računima za grijanje i hlađenje u prosijeku od 30 do 50%.



Kako uštedjeti na grijanju u objektima koji nisu građeni od YTONG-a?



Ako ste već izgradili kuću ili kupili stan, ali niste zadovoljni sa termoizolacijom, Xella BH ima i za vas rješenje. Riječ je o Multipor termoizolacionim pločama koje će vaš životni prostor u trenu učiniti zdravim i ugodnim. Multipor ploče su mineralni izolacioni materijal predviđen za upotrebu kako na vanjskoj fasadi objekta tako i u samom enterijeru. Zbog superiorne paropropusnosti idealan su čuvar savršene mikroklime u prostoriji u svako doba godine bez mogućnosti pojave vlage ili isušenog zraka. Također, zahvaljujući mineralnom sastavu i paropropusnosti samog materijala, Multipor ploče pomažu vašem objektu da „diše“, dugoročno zadržavajući temperaturu što direktno utječe na smanjenje troškova grijanja ili hlađenja prostorije. Dok vi uživate, milioni malih vazdušnih ćelija efikasno sprečavaju gubitak energije i obezbjeđuju idealnu mikroklimu u vašem životnom prostoru.



Koje su dodatne prednosti YTONG i Multipor materijala?



Ako gradite kuću ili razmišljate o početku gradnje, imajte na umu da sa YTONG materijalima gradite i do 2,5 puta brže nego prilikom gradnje sa tradicionalnim materijalima.

Uz upotrebu YTONG blokova dobijate veću neto površinu izgrađenog objekta. Pravilnost dimenzija kao i jednostavna ugradnja omogućavaju YTONG zidovima obradu završnim materijalima u tankom sloju čime se neto površina objekta povećava i više od 2%.

YTONG zidni blokovi omogućavaju odličnu termoizolaciju, izuzetnu otpornost na požar i zemljotres, optimalnu zvučnu izolaciju, jednostavno se obrađuju i oblikuju te se ubrajaju u ekološki zdrav materijal.



Nijedan drugi građevinski materijal nema toliko prednosti kao YTONG. Odaberete li YTONG, vama i vašoj porodici ćete omogućiti život u zdravom, kvalitetnom i sigurnom domu za više generacija.